dinsdag 22 augustus 2023 om 15:00

Philipsen hoopt te scoren in Renewi Tour: “Al zal ik niet meer mijn beste niveau halen”

In de komende Renewi Tour (23-27 augustus) kunnen liefst drie van de vijf etappes in een massasprint eindigen. Het is dus niet zo verwonderlijk dat er de nodige topsprinters aan de start staan van de vijfdaagse ronde. Jasper Philipsen is misschien wel de grootste sprintnaam, maar is de Belg ook in staat om te scoren?

De sprinttroef van Alpecin-Deceuninck kwam na de WK-wegwedstrijd in Glasgow (DNF) niet meer in actie, maar zal nu dus weer een rugnummer opspelden. Heeft de Belg nog voldoende power in de benen na een sterk voorseizoen en een zeer succesvolle Tour de France? “Ik heb echt genoten van de periode na de Tour, maar van al te zotte feestelijkheden kan ik niet spreken. We zijn profrenners en wij horen klaar te zijn voor het vervolg van het seizoen”, citeert Het Nieuwsblad Philipsen.

“Nu, ik besef ook wel dat ik de resterende maanden niet meer mijn beste niveau zal halen. Die fase is, vrees ik, gepasseerd. Dat neemt niet weg dat ik competitief wil zijn tegen al die rappe mannen die de komende dagen door België koersen”. Philipsen doelt onder meer op oud-ploeggenoot Tim Merlier, Dylan Groenewegen, Olav Kooij, Jordi Meeus en Arnaud De Lie.

Zegekoning

“Speciale doelen heb ik dit seizoen niet meer, als we spreken over specifieke wedstrijden”, geeft Philipsen aan. “Ik wil gewoon zoveel mogelijk winnen. Ik heb wel eens opgezocht of ik nog kans maak om zegekoning van het seizoen te worden. Het wordt moeilijk als ik eerlijk ben. Ik sta nu op tien overwinningen, Tadej Pogacar op zestien. Dan zal ik toch nog stevig moeten uitpakken de komende maand”, klinkt het.