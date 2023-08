woensdag 23 augustus 2023 om 17:14

Philipsen eerste leider Renewi Tour: “Positionering was sleutel tot succes”

Jasper Philipsen wist dat de aankomst van de openingsrit van de Renewi Tour in Ardooie erg technisch was. “Het was hectisch, dat merkte ik enkele rondes van tevoren al. Maar ik werd goed in positie gehouden en dat was de sleutel tot succes vandaag”, reageerde hij na zijn sprintzege.

In de slotkilometer koos Philipsen het wiel van Arnaud De Lie. Dat bleek de juiste keuze: “Het was een leuke strijd. Arnaud had Jasper De Buyst voor zich, en ik had Jonas Rickaert die supergoed werk leverde. Daarvoor had ik ook een aantal ervaren jongens voor mij rijden. Dan is het leuk dat ik het zo kan afmaken.”

De kopman van Alpecin-Deceuninck moest de uitwijkende De Buyst nog ontwijken, maar sprintte vervolgens op de macht naar de zege. “Ik moest snel beslissingen nemen, vandaag ging het goed. Het was een vrij technische sprint en de aankomst is hier ook iets veranderd. Daarbij is de positionering heel belangrijk”, geeft hij aan.

Aan de eindoverwinning in de Renewi Tour denkt Philipsen niet. “Ik heb nog niet op tijdritfiets gezeten sinds de Tour de France, dus dat zal heel lastig worden”, lacht hij.