woensdag 23 augustus 2023 om 17:05

Jasper Philipsen verslaat Tim Merlier en Olav Kooij in openingsetappe Renewi Tour

Jasper Philipsen heeft de openingsrit van de Renewi Tour 2023 gewonnen. De eerste etappe van de vernieuwde Benelux Tour eindigde na ruim 180 kilometer in een massasprint in Ardooie, waarin de sprinter van Alpecin-Deceuninck duidelijk de beste was. Tim Merlier (Soudal Quick-Step) eindigde als tweede en Olav Kooij (Jumbo-Visma) als derde. Philipsen is door zijn zege ook de eerste leider.

De eerste etappe van de Renewi Tour ging van kustplaats Blankenberge naar Ardooie. In die aankomstplaats moesten vijf lokale ronden van zo’n 16 kilometer afgelegd worden. In de Groene Kilometer (voorheen bekend als de Gouden Kilometer) lagen drie bonificatiesprints in een kilometer.

Vijf vluchters

Bingoal WB zet met Ludovic Robeet en Ceriel Desal in de kopgroep van de dag. Beide Belgen kregen Alessandro Covi (UAE Emirates), Jonas Rutsch (EF Education-EasyPost) en Aaron Van Poucke (Team Flanders-Baloise) mee. Hun voorsprong was even meer dan drie minuten, maar schommelde daarna lang rond de anderhalve minuut.

Even leek het peloton de kopgroep te vroeg te grijpen, maar de vijf vluchters kregen toch de ruimte en draaiden met een ruime voorsprong het lokale parcours op in Ardooie. Het was daarachter Tim Declercq die het achtervolgingswerk opknapte namens Soudal Quick-Step, met ook Jumbo-Visma, Alpecin-Deceuninck en Jayco AlUla.

Covi pakt bijna volle buit in Groene Kilometer

In de kopgroep liet Van Poucke het 40 kilometer voor de finish lopen, kort na de tussensprint. Uiteindelijk bleven Desal, Covi en Rutsch het langst voorop, al kwam het peloton erg dichtbij met de Groene Kilometer in zicht. De Italiaan pakte hij de eerste sprint twee seconden en reed vervolgens weg van de andere twee. Hij kwam daardoor uit op acht bonificatieseconden in totaal.

Alpecin-Deceuninck nam vervolgens het heft in handen en rekende de vluchters in, maar er waren meer sprintersploegen die zich mengden in de voorfinale. Dat was nodig, want de wegen waren soms wat smal. Onder meer Lotto Dstny en Team dsm-firmenich meldden zich vooraan. De nervositeit zorgde een kleine twee kilometer voor de meet voor een val van Sam Welsford, waardoor een deel van het peloton kansloos was.

In de laatste kilometer was de strijd om de beste positionering. Arnaud De Lie kreeg de beste lead-out, maar hij had Jasper Philipsen in zijn wiel en had geen antwoord op de snelheid van de groenetruiwinnaar in de Tour. Tim Merlier kwam nog op aan de rechterkant en werd tweede.

Olav Kooij, die misschien wel de snelste sprint van allemaal reed maar van te ver moest komen, werd derde namens Jumbo-Visma. De Lie was vierde en Dylan Groenewegen vijfde. In het algemeen klassement gaat Philipsen na de eerste rit aan de leiding.