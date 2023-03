Philipsen voor winst in Milaan-San Remo? “Misschien naïef, maar moet erin geloven”

Met twee ritzeges in Tirreno-Adriatico op zak, trekt Jasper Philipsen met de nodige motivatie naar Milaan-San Remo. De rappe Belg is zeker niet de grote favoriet voor winst in ‘La Primavera’, maar droomt stiekem wel van het allerhoogste. “Zelfs als er maar 1 procent kans is, moet ik ervoor gaan”, citeert Het Laatste Nieuws.

Alpecin-Deceuninck kende geen al te beste seizoensstart, maar in Tirreno-Adriatico was het dan eindelijk raak voor de Belgische formatie. Met dank aan het ‘superduo’ Mathieu van der Poel-Jasper Philipsen. Van der Poel trok de sprint twee keer voorbeeldig aan, Philipsen wist het vervolgens met verve af te ronden. Zegt dit iets over de kansen van de Belg in de komende editie van Milaan-San Remo?

“Ik moet hopen op een zeer gesloten wedstrijd”

“Het is misschien een beetje naïef. Het is 300 kilometer en het kan allemaal voor niks zijn, maar toch moet ik deze kans grijpen. Ik moet hopen op een zeer gesloten wedstrijd, maar velen willen de koers net hard maken”, verwacht Philipsen. “Waarschijnlijk wordt het geen sprint, maar zelfs als er maar 1 procent kans is, moet ik ervoor gaan. Ik moet erin geloven.”

Philipsen zal deze week vooral rust inbouwen richting de eerste monumentale klassieker van het seizoen. “Het is zwaar geweest. Het is tijd voor herstel, om cappuccino te drinken en crostata (een Italiaanse taart of pastei, red.) te eten.” Woensdag zal hij de finale van Milaan-San Remo verkennen, met de Cipressa en de Poggio als bekende scherprechters. “Een keer of drie, vier over de Poggio.”

