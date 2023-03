Philipsen baalt na tweede plek in Tirreno-Adriatico: “Maar dit geeft ook vertrouwen”

Jasper Philipsen boekte vandaag bijna zijn eerste zege van het seizoen en voor zijn ploeg Alpecin-Deceuninck, maar de Belg moest na een spannende sprint toch zijn meerdere erkennen in Fabio Jakobsen. “Ik ben ontgoocheld, maar ik was er niet ver vanaf. Dit zal wel vertrouwen geven aan de ploeg”, citeert persbureau Belga.

Het scheelde niet veel aan de streep, maar toch zal Philipsen nog even moeten wachten op zijn eerste overwinning van 2023. Toch zag hij ook de nodige aanknopingspunten. “Het was heel goed dat de ploeg aanwezig was in de finale en Mathieu (Van der Poel, red.) volledig z’n ding heeft kunnen doen in de leadout. Het was voor de eerste keer dit seizoen dat we samen hebben gesprint, je zoekt nog wat automatismen, maar het draaide al goed, zeker ook met Ramon Sinkeldam.”

“Dat is geen beginner meer, hij deed jarenlang de lead-out voor Démare. Die moet je niets meer leren, alleen moet je wel nog wat wennen aan elkaar, maar dat zal wel in orde komen.” Philipsen moest in de sprint razendsnel reageren op een move van Fernando Gaviria, die de sprint al van ver aanging. “Gaviria gaat de sprint van ver aan, ik spring er naartoe en daardoor win ik niet. Fabio Jakobsen wacht lang genoeg, gaat mee in mijn slipstream. Dat weet ik en zullen de beelden ook aantonen.”

“Als we zo verder doen, dan valt die zege wel een keer”

“Maar als ik niet naar Gaviria spring en één seconde langer wacht, dan wint de Colombiaan de sprint. Iemand moet aanzetten, dat weet je”, aldus Philipsen. “Natuurlijk wil ik altijd winnen in de sprint. Het scheelde niet veel. Dus ik ben ontgoocheld, maar ik was er niet ver vanaf en morgen is er wellicht een nieuwe kans. Dit zal wel vertrouwen geven aan de ploeg en we kunnen voort op dit elan. Iedereen zit wel te wachten op een overwinning. We winnen graag, maar als we zo verder doen, dan valt die zege wel een keer.”