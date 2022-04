Philippe Gilbert zondag voor de laatste keer op ‘zijn’ Cauberg: “Wil finale rijden”

Met de Amstel Gold Race begint Philippe Gilbert zondag met de Amstel Gold Race aan zijn allerlaatste reeks Ardennenklassiekers. Vooraleer hij vanuit Monaco naar Limburg afreisde, stond hij de pers te woord. “De absolute topvorm heb ik nog niet beet, maar de conditie gaat in stijgende lijn. Ik hoop zondag wel een rol van betekenis te spelen.”

“Ik ben dit voorjaar lang ziek geweest”, verduidelijkt Philippe Gilbert nog een keer waarom hij zich de voorbije weken nog niet kon manifesteren. “Nooit echt ernstig, maar kleine ongemakken. Een keelontsteking net voor de Omloop Het Nieuwsblad die bleef aanslepen. Ook in Parijs-Nice. Net voor Milaan-San Remo scharrelde ik nog een bronchitis op.”

“Daardoor kon ik lange tijd geen kwalitatieve trainingen afwerken, waardoor mijn conditie stagneerde. Ik trainde, maar niet met de gewenste intensiteit. Op die manier was ik nooit competitief genoeg om een rol van betekenis te spelen in de wedstrijden die ik betwistte. Maar nu gaat het steeds beter. Ik hoop in de Ardennenklassiekers alvast met een beter gevoel aan de start te staan.”

Kan dat volstaan om een vijfde keer de Amstel Gold Race te winnen?

“Je hoopt dat altijd, maar deze ambitie wil ik niet uitspreken. Ik wil wel een rol spelen. De Volta Limburg Classic van vorige zaterdag (waar hij 10de werd, red) gaf me vertrouwen. Het was een enerverende wedstrijd waarin ik heel wat demarrages kon beantwoorden, waarin ik zelf kon aanvallen en mee gekoerst heb. Oké, niet in een WorldTour-deelnemersveld, maar het was toch intens. Die inspanningen hebben me goed gedaan. De voorbije week heb ik de conditie nog kunnen aanscherpen met een goede trainingsweek hier in Monaco, met een pak hoogtemeters.”

Wat mogen we verwachten van Lotto Soudal als ploeg?

“We starten met een jong team. Jongens met weinig parcourservaring. Dat wordt voor de meesten onder hen opnieuw een leerschool, op uitzondering van Tim Wellens dan. Ik verwacht Tim in de finale, net als onze Deen Andreas Kron. Als ikzelf daar ook in slaag en we zo met drie man in de finale geraken, kan het toch een interessante Amstel Gold Race worden.”

Hoe belangrijk is die parcourskennis, daar in Nederlands Limburg?

“Als je sterk genoeg bent, kan je elke wedstrijd winnen. Ook die waarin je voor het eerst aan de start staat. Bewijs daarvan zijn de rittenkoersen. Ook daarin verken je de meeste etappes niet en dat gaat ook. Maar de Amstel is wel technisch, je doet dezelfde wegen soms meerdere keren aan, af en toe in tegenovergestelde richting. Dat is gecompliceerd, zeker het middenstuk van de wedstrijd. De finale daarentegen, dat moet wel lukken. De laatste ronde is goed te memoriseren mits een degelijke verkenning.”

Er is opnieuw wat aan het parcours veranderd…

“Niet té veel, vind ik. Wel de aanloop naar de Kruisberg, die technischer wordt met veel smalle wegen, draaien en keren. Daar moet je goed voorin zitten, want met vier opeenvolgende hellingen (Kruisberg, Eyserbosweg, Fromberg en Keutenberg, red) is het een belangrijk moment in koers. Als je daar niet goed geplaatst zit, wordt het moeilijk om nog terug in de koers te geraken.”

Is Mathieu van der Poel ook voor jou dé topfavoriet?

“Overal waar hij start is Mathieu gevaarlijk. Hij rekent weinig, maar wint veel. En hij heeft de Amstel al een keertje gewonnen. Zijn statistieken van de voorbije weken zijn impressionant. Podium op de Via Roma, gevolgd door drie overwinningen. Hij is sterk én snel, dus moeilijk te kloppen.”

Wanneer stap jij zondag met een goed gevoel op de teambus?

“Als ik zoals in de Volta Limburg mee de koers kan kleuren en ik ik er nog bij ben in de finale. In functie van mezelf of van de ploegmaats. Als ik me als renner moet beperken tot volgen en zelfs afhaken, daar word ik niet vrolijk van. Ik moet actief kunnen koersen, een rol van betekenis kunnen spelen. Dan is het plezant en dat motiveert.”

Je presteerde in de Amstel Gold Race beter dan in Luik-Bastenaken-Luik. Ligt die klassieker je daardoor nauwer aan het hart?

“Dat is moeilijk kiezen. Mijn resultaten in de Amstel Gold Race zijn beter omdat ik me op een bepaald moment in mijn carrière meer ben beginnen focussen op de Vlaamse klassiekers. Ik kweekte wat meer spieren en werd een kilootje zwaarder. Dat had zijn invloed op een klassieker als Luik-Bastenaken-Luik, die met zijn 4.200 hoogtemeters toch meer een koers voor klimmers is. In Luik spreken de benen nog meer dan in de Amstel Gold Race, waar techniek en tactiek ook belangrijk zijn.”

Wordt het straks emotioneel, die laatste keer jouw Ardennenklassiekers?

“Ach, het is dit seizoen overal al ‘de laatste keer’ geweest, hé. Ik herinner me vooral het eerbetoon dat ik kreeg in Gent, voor de start van de Omloop Het Nieuwsblad. Dat was indrukwekkend. Maar de Amstel wordt ook leuk. Ik verwacht er meer sfeer bij de start en onderweg dan in Luik, waar de start zal afgesloten zijn voor het publiek.”

Heb je trouwens al zicht op jouw toekomst?

“We zijn nog maar april. Er resten me nog een paar maanden competitie en als prof blijft dat veel tijd investeren. Ik wil me ook niet overhaasten. Daarna is er tijd genoeg om te bekijken wat ik ga doen. Ja, ik kreeg al een aantal voorstellen, maar ik hou niet van half werk. Eerst mijn carrière afwerken, daarna zien we wel.”

Met Arnaud De Lie lijkt Wallonië een gedroomde opvolger te hebben…

“Arnaud is zeer getalenteerd. En er staat een goede kop op. Hij weet wat hij wil, kent zijn kwaliteiten, is gemotiveerd. Je mag stellen dat hij goed begonnen is aan zijn profcarrière.”

Kan hij ook in jouw voetsporen treden wat zijn palmares betreft? Kan hij op termijn een rol spelen in de Ardense klassiekers?

“Hij is polyvalent. Ik volgde hem op afstand bij de jongeren. Hij heeft mijn koers (La Philippe Gilbert juniors, red) gewonnen. Ja, dat was als junior, maar het is toch een klimkoers. Ook de Volta Limburg is een wedstrijd met 3.000 hoogtemeters op 200 kilometer koers. Wedstrijden als Amstel Gold Race, Parijs-Roubaix, Ronde van Vlaanderen en zelfs Milaan-San Remo, dat moet op termijn binnen zijn mogelijkheden liggen. Luik-Bastenaken-Luik of de Ronde van Lombardije, dat is nog iets anders.”

Vind je het fijn om jouw ervaring door te geven aan een debutant als De Lie?

“Absoluut. Zo werkt het nu eenmaal. Zelf heb ik die ervaring ook doorgekregen in mijn eerste jaren bij La Française des Jeux. Ik zag ook Remco Evenepoel bij Quick-Step debuteren. Remi Cavagna ook. Het doet me plezier hen raad te geven en hen mee aan resultaten te helpen.”

