Philippe Gilbert houdt druk voor Milaan-San Remo af: “Ik kan ook in Amstel geschiedenis schrijven”

Teammanager John Lelangue was mee aangeschoven voor de online persbabbel en nam vlotjes het eerste half uur voor zijn rekening. Op zijn Lelangues: geen speld tussen te krijgen. Tot Philippe Gilbert het welletjes vond. Toen het ‘vragenmoment’ begon en de eerste twee vragen opnieuw aan de ploegbaas werden gesteld, geraakte Gilbert zijn geduld op. “Dit persmoment was voorzien om vragen aan mij te stellen. Het is niet de bedoeling dat ik hier uren zit te wachten. Kunnen we?”

Gedaan met uitweiden over de Tourambities van Lotto Soudal dus, en over naar Milaan-San Remo. Het gaat er bij Gilbert al maanden over. De Belgische Monegask kan op 8 augustus immers zijn vijfde monument winnen en zich bij het illustere trio Van Looy – Merckx – De Vlaeminck voegen. Het zou zijn carrière helemaal afmaken. Maar dat de Primavera zo vroeg op de hertekende kalender valt, ziet de voormalige wereldkampioen vooral als een minpunt. Niet dat die ambities plots weg zijn, maar hij probeerde gisteren wel de druk af te houden.

Moeilijker op toerental

“Milaan-San Remo wordt pas mijn derde koers na een lange pauze. Ik zal meer tijd en koersritme nodig hebben om top te zijn.” Dat geldt uiteraard ook voor de rest van het peloton. Gilbert bevestigt. “Ja, het is voor iedereen hetzelfde. Maar die jonge gasten zijn toch bevoordeeld. Hun motor geraakt sneller op toerental. En je mag niet vergeten dat we sinds Parijs-Nice niet meer in een peloton gereden hebben. Ik heb alleen Strade Bianche en Milaan-Turijn om de conditie en de automatismen te finetunen. Eerlijk? Ik denk dat dit jaar in Milaan-San Remo weinig kansen liggen voor mij.”

Philippe Gilbert behoort bij Lotto Soudal tot de ‘Tourbubbel’, waarvan al weken sprake. Die specifieke bubbel, die in principe niet alleen uit dezelfde renners, maar ook uit hetzelfde personeelsbestand bestaat, werkt een hoogtestage in de Vogezen af en rijdt vervolgens de Ronde van Polen en de Ronde van Wallonië in de aanloop naar de Tour de France. Maar voor ‘patron’ Gilbert worden uitzonderingen gemaakt: de drie bovenvermelde Italiaanse eendagskoersen rijdt hij wel, de Ronde van Polen niet. Ewan bijvoorbeeld krijgt één uitzondering: Milaan-San Remo. John Degenkolb en Tim Wellens krijgen er geen.

Amstel Gold Race

Gilbert had het ook over keuzes maken. Zo past hij voor de Ronde van Lombardije, die hij in 2010 al een keertje won. “De laatste jaren was die te zwaar voor mij. Toen ik er wel meedeed, was dat in functie van een andere kopman, zoals Alaphilippe. Zelf heb ik er nog weinig te zoeken.” In de klassieke periode verkiest Gilbert de Amstel Gold Race (zaterdag 10 oktober) boven Gent-Wevelgem (zondag 11 oktober). “Als het me niet lukt om geschiedenis te schrijven in Milaan-San Remo, kan het misschien in de Amstel Gold Race. Ik kan er een vijfde keer winnen (en Jan Raas evenaren, red). Ook dat zou historisch zijn.”