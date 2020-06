Voormalig winnaar John Degenkolb mist Milaan-San Remo dinsdag 23 juni 2020 om 17:49

John Degenkolb won in 2015 nog met verve Milaan-San Remo, maar de Duitse sprinter zal dit jaar niet deelnemen aan ‘La Primavera.’ Philippe Gilbert zal wel deelnemen aan de Italiaanse klassieker.

De aanwinst van Lotto Soudal herbegint zijn seizoen in de Ronde van Polen, waar hij de vrijheid krijgt om op jacht te gaan naar ritwinst. Vervolgens zal Degenkolb koersen in de VOO-Ronde van Wallonië en de Tour de France. In die laatste ronde zal hij rekening moeten houden met Caleb Ewan, die een streepje voor heeft in de vlakke etappes.

Na de Ronde van Frankrijk richt Degenkolb zich als Duitser op de EuroEyes Cyclassics Hamburg, gevolgd door een serie najaarsklassiekers met Gent-Wevelgem, de Scheldeprijs, de Ronde van Vlaanderen, Driedaagse Brugge De Panne en tot slot Parijs-Roubaix. De inmiddels 31-jarige Degenkolb kijkt alvast vooruit naar de herstart van het seizoen.

De grote vraag is of de machtsspurter niet teleurgesteld is, nu blijkt dat hij niet zal deelnemen aan Milaan-San Remo. “Of het iets zegt over de hiërarchie binnen de ploeg? Dat denk ik niet”, zo vertelt hij lachend. “Ik had zelf veel te vertellen over mijn programma. Ik ben een renner die wedstrijden nodig heeft om in vorm te komen. Ik wil dan ook twee rittenkoersen afwerken voor de Tour.”

“Jammer genoeg is het niet mogelijk om Milaan-San Remo te verplaatsen op de kalender. Ik denk dat veel renners het zien zitten om de wedstrijd op te schuiven. Het is beter om San Remo één week voor de Tour te laten plaatsvinden”, zo is Degenkolb van mening. “Dat is een stuk eenvoudiger voor iedereen binnen de wielersport.”

Philippe Gilbert

Gilbert begint op 1 augustus met de Toscaanse grindklassieker Strade Bianche, gevolgd door Milaan-Turijn en Milaan-San Remo op 8 augustus. De Ronde van Lombardije (15 augustus) staat dan weer niet op de planning voor Gilbert, toch een tweevoudig winnaar van de ‘Koers van de Vallende Bladeren’.

Gilbert zal in aanloop naar de Tour de France (29 augustus-20 september) nog kilometers malen in de VOO-Ronde van Wallonië. Na de Tour richt de oud-wereldkampioen zich als viervoudig winnaar op de Amstel Gold Race, wat betekent dat hij niet zal deelnemen aan Gent-Wevelgem.

Gilbert zal ook meedoen aan de Brabantse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik, om vervolgens de mentale switch te maken naar het kasseienwerk met de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.

Programma John Degenkolb

Ronde van Polen (5-9 augustus)

VOO-Ronde van Wallonië (16-19 augustus)

Tour de France (29 augustus-20 september)

EuroEyes Cyclassics Hamburg (3 oktober)

Gent-Wevelgem (11 oktober)

Scheldeprijs (14 oktober)

Ronde van Vlaanderen (18 oktober)

Driedaagse Brugge-De Panne (21 oktober)

Parijs-Roubaix (25 oktober)

Programma Philippe Gilbert

Strade Bianche (1 augustus)

Milaan-Turijn (5 augustus)

Ronde van Lombardije (8 augustus)

VOO-Ronde van Wallonië (16-19 augustus)

Tour de France (29 augustus-20 september)

Luik-Bastenaken-Luik (4 oktober)

Brabantse Pijl (7 oktober)

Amstel Gold Race (10 oktober)

Ronde van Vlaanderen (18 oktober)

Parijs-Roubaix (25 oktober)