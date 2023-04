Philip Roodhooft over zege in Parijs-Roubaix: “Dit is de beste Mathieu van der Poel”

Video

Alpecin-Deceuninck, dat zondag eenmalig Alpecin-Elegant heette, was de grote winnaar in Parijs-Roubaix. Mathieu van der Poel pakte de overwinning en daarachter werd Jasper Philipsen ook nog eens tweede. “Ik denk dat er sprake was van perfectie”, zei ploegmanager Philip Roodhooft na afloop tegen WielerFlits.

Parijs-Roubaix brak al vroeg open. Alpecin-Elegant was alert en zat met drie man mee in de beslissende vlucht. “Dat zijn dingen die je niet kunt plannen, maar je kunt natuurlijk niet met drie vooraan zitten als je niet aan het mee koersen bent”, zei Roodhooft, die dit voorjaar zag dat zijn renners er op de belangrijke momenten stonden. “Ik denk dat we keuzes durven hebben maken en dat dat goed heeft uitgepakt.”

In de finale bleven Van der Poel en Philipsen over in de groep der favorieten. Was het lastig om de juiste tactiek te kiezen? “Het is duidelijk dat ze het goed hebben uitgespeeld, ze kunnen moeilijk allebei eerste zijn. Dus als ze één en twee zijn, is er denk ik sprake van perfectie. Het is logisch om Philipsen een beetje achter de hand te houden, met hoe Mathieu van der Poel hier vandaag rondrijdt. Het is niet heel moeilijk om in te schatten dat hij dan de absolute kopman is.”

Van der Poel kent een succesvol voorjaar. Voordat hij zegevierde in Parijs-Roubaix, was hij ook al de beste in Milaan-San Remo. Daarnaast werd hij tweede in de Ronde van Vlaanderen. “Ik denk dat het voor Mathieu een fantastisch voorjaar is”, stelt Roodhooft, die denkt dat dit de beste Van der Poel is die hij ooit heeft gezien. “En als ploeg hebben we daar ook wel echt iets rondgebouwd. We hebben die stap niet vandaag gezet, dat doen we al jaren, maar vandaag wordt dat wel duidelijk voor veel mensen.”

