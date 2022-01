Philip Roodhooft: “Niemand kan voorspellen hoe snel het proces van Mathieu verloopt”

Philip Roodhooft wil de druk rond de revalidatie van Mathieu van der Poel temperen. De ploegmanager van Alpecin-Fenix heeft nader uitleg gegeven over het besluit om een punt te zetten achter het veldritseizoen van de wereldkampioen. “We hebben op aanraden van de specialisten beslist om te rusten tot de blessure genezen is”, zegt hij tegen Sporza.

“Het enige wat we logischerwijs kunnen doen, is om hem de tijd te gunnen om de blessure te laten genezen”, stelt Roodhooft. Over de rugblessure van Van der Poel is veel gezegd en geschreven. “Jammer genoeg horen we van alles, dat hij al jaren last hiervan heeft. Maar dat is niet het geval. Mathieu heeft sinds een paar maanden last van de rug. Het gaat om een tussenwervelschijf die gezwollen is. De enige remedie daarvoor is rust. Die rustperiode is er geweest, na het wegseizoen, maar die bleek niet lang genoeg.”

‘Het is belangrijk dat het goed geneest’

De meest spectaculaire val van Van der Poel was tijdens de Olympische Spelen op de mountainbike, maar de rugpijn speelde daarvoor al. “In de Ronde van Zwitserland kreeg hij voor het eerst last, en sinds de Tour haalt hij daardoor zijn topniveau niet. Het belemmert hem ook in de training. Je kan zeggen dat hij eerder dit of dat had moeten doen, maar die blessure evolueert”, legt Roodhooft uit.

“Op dit moment zijn we op het punt gekomen dat het 100% genezen moet zijn. Dan pas kunnen we verder kijken. Niemand kan voorspellen hoe snel dat proces zal verlopen. Op dit moment vinden we dat niet het meest relevante. Duurt het weken? Duurt het maanden?”, vraagt de manager zich af. “Maar we zijn bewust daar niet mee bezig. Mathieu wordt binnenkort 27 en we hebben nog lang te gaan. Het is belangrijk dat het goed geneest. We zullen met de rest van de ploeg proberen succesvol te zijn.”