Zeger Schaeken • woensdag 27 december 2023 om 08:15

Philip Roodhooft: “Mathieu van der Poel zijn niveau is op dit moment ongelooflijk hoog”

Interview Mathieu van der Poel is bezig aan een indrukwekkend veldritseizoen. De wereldkampioen won met overmacht de vier crossen waar hij aan de start stond, voorlopig komt niemand in zijn buurt. “Je ziet echt dat hij aan het genieten is”, vertelt Philip Roodhooft aan WielerFlits.

Onlangs vertelde Christoph Roodhooft, de broer van Philip, dat hij Van der Poel nog nooit zo goed in het veld heeft gezien. Sluit hij zich daarbij aan? “Dat klopt zeker. Maar ik denk vooral dat het verschil is dat het nu zo goed merkbaar is. Dat komt omdat Wout van Aert ervoor gekozen heeft om bewust minder in vorm te zijn dan de afgelopen jaren in de cross. Dan wordt dat contrast natuurlijk al snel heel groot.”

Startpositie Pidcock

“Een ander element vind ik de startpositie van Tom Pidcock. Die heeft in Gavere ooit nog Mathieu weten te kloppen. Als je ziet wat voor een inhaalrace die nog neerzet. Als hij een betere startpositie zou hebben, denk ik dat we toch wel een langere strijd zouden gezien hebben. Maar dat neemt niet weg dat het niveau van Mathieu op dit moment ongelooflijk hoog is”, bevestigt Roodhooft nog een keer.

Het niveau van Van der Poel is hoog, maar hij straalt ook enorm veel plezier uit, geeft de Belgische manager aan. “Plezier en rust, dat kan je echt zien bij Mathieu nu. Dat is iets wat zeer belangrijk is voor hem in de winterperiode. Het publiek is ook enthousiast en is in het algemeen positief tegenover hem, ook al zijn er geen spannende wedstrijden zoals vorig jaar. Verder is zijn rug ook helemaal onder controle op dit moment. Dat zorgt er ook voor dat hij zich zo goed voelt.”

Pluim voor Van Aert

Roodhooft had ook enkele lovende woorden over voor Van Aert. “We mogen heel blij zijn dat hij er is. Ondanks dat hij geen ambities heeft in de winter, staat hij er. Het is mooi om te zien en horen hoe enthousiast het publiek is door zijn komst. Dat is echt een toegevoegde waarde voor de cross, samen met wat Mathieu doet.”

“Voor mij is de cross sowieso leefbaar zonder Wout en Mathieu. Maar deze periode van het jaar is wel écht heel speciaal. Het is bijna vergelijkbaar met de Na-Tourcriteriums, dat was ook echt bijzonder. De mensen zijn blij dat ze de vedettes van dichtbij kunnen zien en dat die zich opstellen op een manier dat de mensen er iets aan hebben.”