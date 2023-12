dinsdag 26 december 2023 om 16:17

Mathieu van der Poel heerst van start tot finish in Wereldbeker Gavere, Wout van Aert tweede

Mathieu van der Poel is nog maar net teruggekeerd in het veld, maar hij heeft zijn vierde seizoenszege alweer binnen. In de Wereldbeker Gavere heerste de Nederlander van start tot finish. Wout van Aert moest genoegen nemen met de tweede plaats.

Mathieu van der Poel was in zijn eerste crossen van zijn veldritseizoen ongenaakbaar, maar in de Wereldbeker Gavere zou de concurrentie het hem zeker niet cadeau doen. Met Wout van Aert en Tom Pidcock stonden zijn twee gevaarlijkste tegenstanders namelijk aan het vertrek. Het waren echter de fulltime-crossers die als beste uit de startblokken schoten, met Lars van der Haar op. Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout zaten in de zijn spoor. Van der Poel en Van Aert volgden niet veel verder, maar Pidcock kwam na de eerste minuten pas als 29e door. De Brit had wat goed te maken.

Van der Poel begint eraan

Zeker omdat Van der Poel vooraan opschoof naar de koppositie en bergop al eens aan de boom schudde. Hij sloeg meteen een gaatje. Slechts één renner maakte aanstalten om de bres te dichten: Van Aert. Na één ronde had renner van Jumbo-Visma acht seconden achterstand op zijn eeuwige rivaal. Tien tellen later kwamen Joris Nieuwenhuis en Van der Haar over de streep, enkele tellen voor Vanthourenhout, Iserbyt en Pim Ronhaar. In een groepje daar weer achter zaten Thibau Nys en de snel oprukkende Pidcock.

De opmars van Pidcock was van korte duur, want de renner van INEOS Grenadiers verloor plots weer veel plekken. Een valpartij? Hoe dan ook liepen Van der Poel en Van Aert verder uit. De twee kemphanen bleven aanvankelijk wel dicht bij elkaar, totdat de Nederlander naar het einde van de eerste ronde toch meer afstand begon te nemen. Wat heet, na twee van de zeven rondes was het verschil plots opgelopen tot een halve minuut.

Daarna pakte Van der Poel nog tien tellen extra, maar daarna stabiliseerde het verschil. Rondenlang was de marge van MVDP veertig seconden. Van Aert liep ondertussen beetje bij beetje uit op Van der Haar en Nieuwenhuis, die nog altijd in positie drie en vier reden. De twee Nederlanders kregen in ronde vijf het gezelschap van een derde man: Pidcock. De Brit was vanuit de achterhoede opnieuw enorm opgeschoven en klokte een enkele keer zelfs betere rondetijden dan Van der Poel.

Van der Poel wint voor Van Aert

Het zou voor Pidcock jagen worden op plek drie, want Van Aert behield zijn tweede plek, terwijl Van der Poel de zege niet meer weggaf. De Nederlander boekte zo zijn vierde opeenvolgende zege sinds zijn rentree in Herentals op 16 december. Hij hield ditmaal 36 seconden over op Van Aert, die voor de derde keer op rij als tweede eindigde.

In het gevecht tussen Pidcock, Nieuwenhuis en Van der Haar haakte laatstgenoemde als eerste af. Het werd dus een duel tussen Pidcock en Nieuwenhuis. De Nederlander zette de Brit onder druk in de slotronde, maar uiteindelijk wist Pidcock toch de derde plek nog te behalen. Nieuwenhuis werd – met een lekke band – vierde. Van der Haar vervolledigde de top-vijf.

Wereldbeker Gavere

Uitslag mannen

1. Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) in 1u07m06s

2. Wout van Aert (Jumbo-Visma) op 36s

3. Tom Pidcock (INEOS Grenadiers) op 58s

4. Joris Nieuwenhuis (Baloise Trek Lions) op 1m07s

5. Lars van der Haar (Baloise Trek Lions) op 1m36s

6. Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 2m27s

7. Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 2m31s

8. Pim Ronhaar (Baloise Trek Lions) op 2m37s

9. Emiel Verstrynge (Crelan-Corendon) op 3m05s

10. Cameron Mason (Cyclocross Reds) op 3m22s