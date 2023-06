Pfeiffer Georgi voert 1-2-3 van Team DSM aan in Dwars door de Westhoek

Team DSM heeft een clean sweep uit het vuur gesleept in Dwars door de Westhoek. De Nederlandse ploeg heerste in de Belgische eendagskoers en zag de zege gaan naar Pfeiffer Georgi. Haar ploeggenotes Léa Curinier en Charlotte Kool eindigden als tweede en derde.

Dwars door de Westhoek werd verreden op een lokaal parcours van 10,5 kilometer rond het West-Vlaamse Boezinge, dat onderdeel is van de gemeente Ieper. Een elitegroep van veertien maakte zich op voor het laatste koersuur, maar door een valpartij vielen Teniel Campbell, Chiara Consonni, Alison Jackson en Christina Schweinberger weg vooraan.

Team DSM had al een overtal in die kopgroep en profiteerde optimaal van die situatie. Ruim 40 kilometer voor de finish wisten ploeggenotes Léa Curinier, Charlotte Kool en Pfeiffer Georgi weg te rijden uit die groep. Esmée Peperkamp zat in de achtervolgende groep en counterde elke tegenaanval. De vogels waren daardoor al gevlogen.

Het drietal van Team DSM reed anderhalve minuut weg in de finale en mocht na 127 kilometer bepalen wie er met de zege vandoor ging. Georgi, die eerder dit seizoen ook al de Classic Brugge-De Panne won, kreeg die eer. Zij kwam voor Curinier en Kool over de streep.

Op de erelijst is de Britse de opvolgster van Chiara Consonni, die vorig jaar Dwars door de Westhoek won. In 2021 won Team DSM in de persoon van Lorena Wiebes deze wedstrijd.