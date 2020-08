Peter Sagan wil geel in Nice: “Hoop de beklimmingen te overleven” vrijdag 28 augustus 2020 om 18:54

Peter Sagan heeft zijn pijlen gericht op de eerste gele trui in de Tour de France. De sprintkopman van BORA-hansgrohe vindt een parcours op zijn maat, want de openingsrit rond Nice is zeker niet vlak. “Ik hoop dat ik morgen voor het geel kan gaan”, blikte Sagan vooruit in een digitaal persmoment.

“We zullen zien of ik de beklimmingen kan overleven”, zegt de Slowaak. “Maar waarom kan ik niet meedoen om het geel? Na de eerste dag wordt het lastiger, want de tweede etappe is te lastig. De derde rit ligt mij dan weer beter, maar als alle sprinters erbij zijn is het een beetje een loterij.”

Sagan ziet later in de ronde ook nog kansen op ritzeges. “Als ik wat lastigere etappes uit kan kiezen en daarin wel de beklimmingen kan overleven, wordt het in de sprint makkelijker voor mij. Maar die klimmen overleven wordt ook steeds moeilijker”, geeft hij aan.

Jacht op de groene trui

BORA-hansgrohe heeft voornamelijk klimmers in de selectie, in dienst van kopman Emanuel Buchmann. Voor Sagan lijkt Daniel Oss de enige helper in de finale van sprintetappes.

Ploegleider Enrico Poitschke weet dat de drievoudig wereldkampioen zaterdag kans maakt op de eerste gele trui, maar ook de groene puntentrui ligt te wachten op Sagan. “Een trui bemachtigen in de Tour de France is een van de grootste doelen van het jaar. Peter heeft dat al zeven keer laten zien. Hij is heel gemotiveerd om het groen weer te winnen. De hele ploeg zal hem daarbij steunen.”

“Maar het doel is ook om een etappe te winnen met Peter”, gaat Poitschke verder. “Wat betreft het klassement moeten we kijken hoe het de eerste dagen gaat. We hebben nog nooit zo’n lastige en intense start van de Tour gehad. We zullen eerst beoordelen hoe onze klimmers zich voelen, voor we aan een goed klassement gaan denken.”