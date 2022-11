Vuelta a San Juan kan rekenen op komst INEOS Grenadiers en Filippo Ganna

INEOS Grenadiers zal meedoen aan de Vuelta a San Juan (22-29 januari). Dat meldt de organisatie van de Argentijnse rittenkoers. Ook is er al één naam bekend die voor de Britse formatie aan de start zal staan: werelduurrecordhouder Filippo Ganna.

De Vuelta a San Juan, die 2023 een 2.Pro-status heeft, kon de afgelopen twee jaar niet doorgaan vanwege de coronacrisis. In 2020, de laatst verreden editie, eindigde Ganna op de tweede plaats in het eindklassement, 33 seconden achter winnaar Remco Evenepoel. Twee jaar eerder, in 2018, stond de Italiaan ook op het podium. De toen 21-jarige renner eindigde achter Óscar Sevilla en de aanvankelijke winnaar Gonzalo Najar als derde, maar omdat laatstgenoemde betrapt werd op het verboden middel CERA, schoof Ganna op naar plek twee.

INEOS Grenadiers is het eerste team waarvan bekend is dat het deelneemt aan de Vuelta a San Juan 2023. Naast Filippo Ganna, zijn er nog geen andere namen onthuld van de selectie van de Britse ploeg.