Peter Sagan sluit een deal voor tien jaar met kledingmerk Sportful

Peter Sagan rijdt al sinds 2015 in een tenue van Sportful. Het Italiaanse kledingmerk blijft hem trouw over de ploegen heen, ook na zijn transfer naar TotalEnergies. Ze hebben nu zelfs samen een deal gemaakt voor maar liefst tien jaar. “Ik ben zeker dat we in de komende tien jaar nog meer plezier gaan hebben”, vertelde de Slowaak.

Nadat Sportful hem volgde naar BORA-hansgrohe, doen ze dit nu dus ook naar TotalEnergies in 2022. Sagan rijdt niet alleen jaren rond in hun tenue, beide partijen hebben in 2018 ook samen een kledinglijn gelanceerd. Naast wieleroutfits hebben ze ook alledaagse kleren ontworpen.

Sagan is zelf erg blij met de nieuwe deal die hem persoonlijk bindt aan het merk. “De relatie die ik met Sportful heb, gaat verder dan sport. Het is iets heel uniek en speciaal voor mij”, benadrukte de drievoudige wereldkampioen zijn geluk. “Het bedrijf heeft altijd getoond dat ze in mij geloven en daarvoor kan ik alleen maar dankbaar zijn. Ik ben zeker dat we in de komende tien jaar nog meer plezier gaan hebben.”

Dario Cromenese, manager bij Sportful, is ook zeer blij met hun langdurige samenwerking. “Het is fantastisch om hem bij ons te hebben en we weten dat we dit nog tien jaar gaan kunnen doen, samen met andere initiatieven. Het is zowel een eer als een privilege”, vertelde de Italiaan zichtbaar tevreden.

Naast zijn deal met Sportful heeft Sagan er ook een met Specialized. Ook zij gaan mee naar TotalEnergies en vervangen daar Wilier Triestina. Verder neemt hij ook een zonnebrillenmerk mee naar zijn nieuwe ploeg.