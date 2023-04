Peter Kennaugh klimt in nieuwe rol uit diep dal: “Passie en liefde voor wielrennen is terug”

Interview

Peter Kennaugh zette midden in het seizoen 2019, op 29-jarige leeftijd, een punt achter zijn carrière als wielrenner. Mentale problemen stapelden zich op voor de Britse coureur, die zeven jaar voor Team Sky uitkwam en anderhalf seizoen voor BORA-hansgrohe koerste. Nu is Peter Kennaugh terug in het wielrennen. Opgebloeid, vrolijk en blij in zijn rol als ploegleider van de talentenploeg van Trinity.

“Het gaat heel goed met mij”, begint Kennaugh als we hem spreken in de Tour of the Alps. Het is de eerste ProSeries-wedstrijd die Trinity Racing mag rijden dit seizoen. De Britse ploeg heeft een continentale licentie, maar huisvest internationale toptalenten. De afgelopen jaren reden onder meer Tom Gloag (nu Jumbo-Visma), Ben Healy (nu EF Education-EasyPost) en Ben Turner (nu INEOS Grenadiers) voor het team.

Kennaugh was enkele jaren buiten beeld voor het grote wielerpubliek nadat hij in april 2019 plots een punt achter zijn loopbaan zette. “De tijd is gekomen om een pauze te nemen. Ik heb het al jaren moeilijk, zowel op als naast de fiets”, vertelde hij toen hij de deur bij BORA-hansgrohe achter zich dichttrok.

Met elf profzeges, waaronder overwinningen in de Dauphiné, Cadel Evans Great Ocean Road Race, Ronde van Oostenrijk, GP Cerami en twee nationale titels, behoorde Kennaugh tot de beste wielrenners van Groot-Brittannië.

Lees ook: Kennaugh stopt tijdelijk met koersen wegens mentale problemen

Wijze levensles

Het duurde even voordat Kennaugh zich weer in het wielerwereldje begaf. “Ik heb nu een jaar of twee tv-werkzaamheden gedaan, en de man die al mijn hele carrière mijn manager is, Andrew McQuaid, is de eigenaar van deze ploeg. En ja, nu sta ik hier”, lacht hij.

Kennaugh is ploegleider, en hij heeft in de Tour of the Alps alleen maar renners die jonger zijn dan 21 jaar onder zijn hoede.

“Als renner had ik nooit gedacht dat ik een ploegleider zou worden. De gedachte van het in de volgwagen zitten… Maar ik geniet er echt van”, gaat hij verder. “I love the job en dan vooral het werken met de jonge gasten. We zijn serieus als dat moet, maar aan de andere kant is het belangrijk voor jongens van deze leeftijd om het relaxed te houden.”

Daar komt de levenservaring van de nu 33-jarige Kennaugh om de hoek kijken, als het gaat om het begeleiden van talenten. “Dit zijn voor hun de jaren dat ze echt van het fietsen moeten genieten. Je hebt nog een hele carrière voor je waarin je echt ‘aan’ moet staan, en dan neem je elk aspect in het leven serieus.”

‘Er waren echt donkere en zware momenten bij’

Kennaugh, net als Mark Cavendish afkomstig van het Isle of Man, weet dat maar al te goed. Daarom is hij ook open over het diepe dal waar hij in heeft gezeten. “Ik heb moeilijke momenten gehad. Ik vroeg mij af waar ik precies stond in mijn carrière en wat ik uit het leven wilde halen. Ik had moeite om dat precies te begrijpen. Er waren toen echt donkere en zware momenten bij.”

“Maar nu voel ik dat ik een goede balans heb gevonden in mijn leven. Ik kan mij focussen op de ploeg en heb een mooi gezinsleven thuis. Wat dat betreft gaat het veel beter”, zegt hij met een big smile. En het belangrijkste van alles? “Ik heb de passie en de liefde voor het wielrennen terug. Dat heb ik een tijdje gemist.”

Nu hij kennismaakt met het leven van een ploegleider, is de vraag of de ambitie van de wielrenner die hij was, er nu nog steeds in zit. “In het leven denk je altijd na over de volgende stap. Waar wil ik over twee of drie jaar staan? Maar daarmee ben ik gestopt.”

“Ik ben heel blij met wat ik nu doe. Ik leef in het hier en nu. Wat gebeurt, dat gebeurt. Maar op dit moment wil ik dit werk zo goed mogelijk doen en alles geven voor deze jongens, zoals mijn ervaring en mijn passie.”