Per Strand Hagenes na ritwinst in Duinkerke: “Wist dat ik Grégoire moest volgen”

Een indrukwekkend staaltje van Per Strand Hagenes. De nog maar 19-jarige Noor van Jumbo-Visma boekte zijn tweede profzege in de vijfde etappe van de Vierdaagse van Duinkerke door Romain Grégoire (Groupama-FDJ) te verslaan. "Ik wist dat ik hem moest volgen", zei hij na de finish.

Op de slotklim zat ook Olav Kooij nog in het uitgedunde peloton, maar Hagenes mocht voor eigen kans gaan. “We hadden een plan gemaakt waarin ik op aanvallen mocht reageren als ik de benen had”, aldus Hagenes, die de demarrage van Grégoire volgde. “Hij duwde zo hard mogelijk voor het klassement, daar kon ik van profiteren.”

Uiteindelijk bleven de twee vooruit en mochten ze gaan afsprinten voor de ritzege, waarbij Hagenes overtuigend won. “Ik wist dat hij heel sterk was, dat had ik al gezien in eerdere etappes. Het was slim om hem te volgen. Toen ik de kans kreeg heb ik zijn wiel niet meer losgelaten”, besloot de talentvolle coureur.

Eerde dit jaar maakte Hagenes al indruk door de Ronde van Drenthe te winnen. De Noor komt nu nog uit voor Jumbo-Visma Development, maar maakt volgend jaar ook zijn opwachting bij de profs van de Nederlandse formatie.

