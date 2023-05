Per Strand Hagenes wint vijfde etappe Vierdaagse van Duinkerke, Grégoire nieuwe leider

Per Strand Hagenes van Jumbo-Visma heeft de vijfde etappe in de Vierdaagde van Duinkerke gewonnen.De Noorse belofte won in een sprint à deux van Roman Grégoire (Groupama-FDJ), die wel de leiderstrui overneemt van Kasper Asgreen. De Nederlanders Cees Bol en Olav Kooij werden zevende en achtste.

Win een originele Cervélo teamfiets van Team Jumbo-Visma met Heineken 0.0 Lees ook:

Het peloton stond een bijna 188 kilometer lange etappe te wachten van Roubaix naar Cassel. Daarbij moesten flink wat heuvels worden beklommen. De finish lag op de top van de Rue de Tambour (1,5 km aan 4,4%), die daarvoor ook al zes keer op de lokale omloop lag. Op papier dus een dag voor puncheurs om het verschil te maken in het klassement.

De kopgroep van de dag bestond uit de Kevin Kuhn (Intermarché-Circus-Wanty), de Belgen Jelle Wallays (Cofidis), Alex Colman (Flanders-Baloise) en Kenny Molly (Van Rysel-Roubaix Lille Métropole), Niklas Larsen (Uno-X), Norman Vahtra (eveneens Van Rysel-Roubaix Lille Métropole) en Nicolas Debeaumarché (St. Michel-Auvic-Auber93). Het zevental kreeg al snel een voorschot van ruim vijf minuten.

Aanval Grégoire op slotklim

Eenmaal aangekomen op de lokale omloop liep de voorsprong gestaag terug door het werk van Soudal Quick-Step. De finale werd geopend door Bingoal WB. Debeaumarché was er inmiddels vandoor gegaan. Bij het ingaan van de laatste ronde werd de laatste vluchter ingerekend. Valentin Retailleau (AG2R Citroën) en Loïc Vliegen (Intermarché-Circus-Wanty) hadden daarna voor de aanval gekozen.

Het tweetal werd echter binnen schootsafstand gehouden door het uitgedunde peloton, en met drie kilometer te gaan werden de koplopers ingerekend. Het tempo werd flink opgevoerd door TotalEnergies en AG2R Citroën. Met 1,3 kilometer te gaan plaatste Roman Grégoire voor de aanval en kreeg Per Strand Hagenes mee. De twee bleven vooruit en mochten voor de overwinning sprinten, waarin Strand Hagenes de snelste bleek.

Grégoire is wel de nieuwe leider. Hij heeft dertien seconden voorsprong op Kasper Asgreen. De Nederlanders Bol en Kooij werden zevende en achtste. Morgen eindigt de rittenkoers met een vlakke etappe.