Per Strand Hagenes bezorgt Jumbo-Visma zege in zware Ronde van Drenthe

Per Strand Hagenes heeft de Ronde van Drenthe 2023 op zijn naam geschreven. Na een koude en ingekorte editie van de eendagskoers was de jonge Noor van Jumbo-Visma als eerste aan de meet in Hoogeveen. Hij finishte solo, nadat hij in de slotfase was weggereden uit een kopgroep van vier.

Opnieuw gooide sneeuwval roet in het eten voor de Ronde van Drenthe. Na de vrouwenkoers moest ook de mannenwedstrijd ingekort worden. De start werd uitgesteld, alle keienstroken werden geschrapt en het aantal beklimmingen van de VAM-berg werd teruggebracht tot twee. Daardoor bleef een koers van 143,2 kilometer over.

Ceriel Desal (Bingoal WB), Adam de Vos (Human Powered Health), Roy Hoogendoorn (Metec-Solarwatt) en Timo de Jong (VolkerWessels) vormden de vlucht van de dag. De Jong moest in de stromende regen zijn vluchtgenoten laten gaan, waardoor er drie koplopers overbleven. Zij draaiden met ruim drie minuten voorsprong de eerste keer VAM-berg op.

Op de tweede beklimming van de voormalige vuilnisbelt probeerden meerdere renners te ontsnappen uit het peloton, maar die pogingen werden ongedaan gemaakt. Ondertussen reden Desal, De Vos en Hoogendoorn nog altijd op kop, maar was de voorsprong met nog 30 kilometer te gaan wel teruggebracht tot en minuut.

Viertal rijdt weg

Desal en Hoogendoorn bleven het langst over op kop, maar konden niet voorkomen dat ze ingerekend werden. Door de barre weersomstandigheden brak het peloton in de finale in stukken. Een groep van ongeveer twintig renners sloeg een gat in de laatste 20 kilometer. Daaruit werd slag om slinger gedemarreerd.

Tobias Lund Andresen (Team DSM), Per Strand Hagenes (Jumbo-Visma), Florian Vermeersch (Lotto Dstny) en weer Adam de Vos (Human Powered Health) wisten daaruit weg te rijden in de finale. Het verschil met de grote achtervolgende groep werd nooit groter dan 20 seconden.

Voorin werd naar elkaar gekeken en daar profiteerde Hagenes van. De talentvolle Noor van Jumbo-Visma, eigenlijk nog van het Development Team, demarreerde in de laatste twee kilometer en sloeg meteen een gat. Het bleek de beslissende aanval, want Hagenes kwam solo over de finish en boekte zo zijn eerste profzege. Achter hem won Andresen de sprint om de tweede plaats, voor De Vos en Vermeersch.

