Pello Bilbao wint voor het eerst in ‘zijn’ Baskenland: “Lang op gewacht”

Pello Bilbao liet in zijn carrière al veel mooie dingen zien, maar een zege in zijn Baskenland zat er voor de Bask van Bahrain Victorious nog niet in. Tot vandaag: Bilbao klopte Alaphilippe in de derde rit van de Ronde van het Baskenland. Dat gaf Bilbao een gevoel dat niet in woorden is te omschrijven, zo vertelt hij na afloop.

“Al mijn overwinningen waren speciaal, maar deze… Op deze heb ik heel lang moeten wachten. Vorig jaar was ik al eens heel dichtbij. Nu kon ik het gelukkig eens afwachten. Dit is een geweldige overwinning voor mij, mijn vrouw Andrea en mijn kindje dat er binnenkort aankomt.”

Bilbao was in het laatste wedstrijduur nog niet helemaal zeker van zijn strijdplan: hij probeerde het meerdere keren, maar kwam niet weg. En dus begon hij met vermoeide benen aan de eindsprint. “Gelukkig voelde ik me goed. Toen ik zag dat Evenepoel de groep controleerde, wist ik dat ik bij Alaphilippe in het wiel moest gaan zitten. Dat was mijn laatste kans, ook al wist ik niet zeker of ik hem wel kon kloppen.”

Dat lukte dus wel. In het klassement maakt de Bask een reuzensprong: Bilbao gaat van de achttiende plaats naar de vijfde plaats en staat op 19 seconden van Primož Roglič.