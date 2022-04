Pello Bilbao klopt Julian Alaphilippe in Ronde van het Baskenland

Pello Bilbao heeft het Quick-Step-Alpha-Vinyl van Remco Evenepoel en Julian Alaphilippe een hak gezet in de Ronde van het Baskenland. Na een ferme lead-out van Evenepoel voor Alaphilippe zei de Bask dankjewel en hij drukte net voor de wereldkampioen zijn wiel over de meet.



De derde etappe in de Ronde van het Baskenland zat vol met hindernissen. Onder meer de tweetrapsraket Opellora (1,1 km aan 13%, max. 17-18%) en de langere Ozeka (3,6 km aan 7,4%, max. 15-17%) in de laatste dertig kilometer konden nog wel eens voor een interessant koersverloop gaan zorgen. Maar wie zou het durven?

Die vraag bleef nog lange tijd onbeantwoord, omdat de eerste vier koersuren drie renners de aandacht trokken. de Canadees Hugo Houle, de Sloveen Jan Polanc en de Spanjaard Cristián Rodríguez reden vroeg in de etappe ver weg van het peloton: zo’n vijf minuten.

Rodríguez-show in de vroege vlucht, Yates in de aanval

Op ongeveer zestig kilometer van de meet zouden Polanc en Houle al moeten afhaken bij de sterk rijdende Rodríguez, die zijn voorsprong van enkele minuten goed wist te behouden. Sterker nog, toen hij bij Opellora aankwam in de laatste dertig kilometer, was zijn voorsprong nog altijd tweeënhalve minuut.

De Spanjaard slaagde er niet in om het vol te houden en werd net na de top van de laatste klim teruggepakt. Dat had te maken met een versnelling van Adam Yates op Ozeka. De Brit zag na zijn aanval de topfavorieten meteen op zijn wiel en een staakt het vuren met zestien overgebleven klassementsrenners liet niet lang op zich wachten. Belangrijkste afwezigen: Sepp Kuss en Emanuel Buchmann.

Weer lead-out van Evenepoel, Bilbao profiteert

In de laatste kilometers naar de meet zagen we nog een aanval van Pello Bilbao, maar hij werd teruggepakt door Remco Evenepoel, die net als dinsdag ploegmaat Julian Alaphilippe naar de zege wilde piloteren. Dat deed hij ook woensdag weer: op 1,5 kilometer begon de Belg aan zijn lead-out, waarna Alaphilippe op 300 meter zijn sprint inzette. Er leek geen vuiltje aan de lucht voor de wereldkampioen, tot Bilbao in de laatste meters nog uit zijn wiel kwam en de zege greep.