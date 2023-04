Pellizzari (19) imponeert in Tour of the Alps: “Een kick om hier derde te worden”

Gregor Mühlberger won donderdag de vierde etappe van de Tour of the Alps, maar na afloop wees de Oostenrijker iemand anders aan als sterkste renner van de kopgroep: Giulio Pellizzari. De 19-jarige Italiaan reed in de finale een tijdje solo en eindigde uiteindelijk op de derde plaats. “Wat een kick om derde de worden in zo’n belangrijke wedstrijd”, zegt Pellizzari op de site van Green Project-Bardiani CSF-Faizane.

“Anderzijds baal ik ook een beetje dat ik niet heb gewonnen, ik sloeg na de streep op mijn stuur”, voegt de klimmer daar meteen aan toe. Pellizzari zat mee in de vroege vlucht, bleef over met Mühlberger en Torstein Træen op de Passo Pramadiccio (9,7 km aan 6,1%) en reed ook zijn laatste medevluchters eraf richting de top. In de afdaling kon het duo echter al snel weer terugkeren. “Dankzij zulke wedstrijden leer ik veel van mijn fouten. Ik moet duidelijk beter leren dalen. Er is een groot verschil met de wedstrijden bij de beloften.”

Bij die beloften pakte Pellizzari onlangs een tweede plaats in de G.P. Palio del Recioto-Trofeo C&F Resinatura Blocchi (UCI 1.2U). Hij moest daar, na een sprint-a-deux, de duimen leggen voor Tijmen Graat van Jumbo-Visma Development. Vorig jaar was Pellizzari’s belangrijkste wapenfeit een vijfde plaats in een rit van de Giro Ciclistico della Valle d’Aosta -Mont Blanc (2.2U).

