Winnaar Mühlberger roemt ‘jonge raket’ Pellizzari: “Dit wordt een grote”

Video

Gregor Mühlberger mocht donderdag eindelijk weer eens juichen. De Oostenrijker van Movistar won de vierde etappe van de Tour of the Alps, bijna drie jaar nadat hij in juli 2020 de Sibiu Cycling Tour op zijn naam schreef. “Het is lang geleden dat ik voor het laatst won, ik ben superblij”, zei Mühlberger in het flashinterview na afloop.

“Ik ben heel dankbaar, vooral naar dit team toe”, aldus de 29-jarige renner van Movistar. “We zaten met vier renners in de vroege vlucht. Op de laatste beklimming deed ik mijn best om de anderen te volgen.”

“Chapeau ook naar de jonge raket van Green Project-Bardiani CSF-Faizanè”, doelt Mühlberger op zijn medevluchter Giulio Pellizzari. De 19-jarige Italiaan eindigde als derde in de rituitslag, maar was op de Passo Pramadiccio (9,7 km aan 6,1%) wel weggereden van Mühlberger en Torstein Træen. “Dit wordt een grote in de toekomst. Hij heeft een mooie tijd voor zich.”

In de afdaling kwamen Mühlberger en Træen weer bij Pellizzari, waarna een sprint met drie de beslissing moest brengen. Hoe zeker was de Oostenrijker dat hij het af kon maken? “Eerlijk gezegd was ik niet heel zelfverzekerd”, zei hij voor de camera van WielerFlits. “Maar ik wist dat het niet ver meer was. Na de laatste bocht naar links, wist ik dat we nog driehonderd meter te gaan hadden bij de rotonde. De ploegleiders vertelden me alles via de communicatie.”

“Toen het moment kwam, wist ik dat het nu of nooit was. Ik besloot te gaan en gelukkig was het genoeg”, vervolgde de Movistar-renner, die nogmaals benadrukte dat Pellizzari de sterkste was. “Veruit. Zijn klimvermogen op 19-jarige leeftijd is bizar.”

Lees ook: Gregor Mühlberger is medevluchters te snel af in Tour of the Alps