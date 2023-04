Pech zit Tom Pidcock dwars in Franse MTB-race, Ferrand-Prévot wint wel

Tom Pidcock heeft een ongelukkige seizoensstart beleefd op het mountainbike-onderdeel cross country. De Britse olympisch kampioen moest door mechanische problemen opgeven in de hoofdrace van de Coupe de France-wedstrijd in Guéret.

INEOS Grenadiers laat weten dat door het pechgeval Pidcock uit de wedstrijd stapte in Guéret, dat centraal in Frankrijk ligt, op ongeveer een uur ten noordoosten van Limoges. Vrijdag werd Pidcock nog derde tijdens de short track-wedstrijd. Hij zag de zege toen gaan naar Sam Gaze. De renner van Alpecin-Deceuninck won zondag ook de cross country-race.

Bij de vrouwen was er wel succes voor INEOS Grenadiers. Pauline Ferrand-Prévot, die deel uitmaakt van het offroadteam van het Britse team, was namelijk de beste in de cross country-wedstrijd. De Française was ruim twee minuten sneller dan landgenote Léna Gerault en de Britse Annie Last.

Volgende week stapt Pidcock weer op de mountainbike, dan voor een wedstrijd in Chur. De Wereldbeker mountainbike gaat weer een week later, in het weekend van 12-14 mei, van start in het Tsjechische Move Mesto.

It wasn't @TomPidcock's day in Gueret after a mechanical issue saw him abandon the race.

He'll be back in action next week in Chur🇨🇭👊 pic.twitter.com/4j2FBgYOAk

— INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) April 30, 2023