Sam Gaze is Pidcock de baas in Short Track Guéret

Sam Gaze heeft dit weekend de eerste slag in het Franse Guéret in zijn voordeel beslist. De Nieuw-Zeelander won zaterdag op de mountainbike de Short Track voor Thomas Litscher en Tom Pidcock.

Dit weekend staat er ook nog een crosscountry-wedstrijd op het programma in Guéret, dat onderdeel uitmaakt van de Coupe de France.

Gaze is de huidige wereldkampioen op de Short Track. In Les Gets bleef de Nieuw-Zeelander vorig jaar augustus ook Litscher voor.

Voor Pidcock is Guéret de eerste mountainbikewedstrijd in een heus drieluik. De komende weken rijdt hij ook nog in Chur en in Nove Mesto, waar hij punten wil verzamelen met het oog op olympische kwalificatie.

First time in this wonderful @Kalas_cc World Champion kit, and immediately winning. @samgazemtb kicked off the MTB weekend in Guéret in the best possible way. 🥇 in the XCC event! #AlpecinDeceuninck #SamGaze 📷 Noam Meresse pic.twitter.com/wB1qD68641 — Alpecin-Deceuninck Cycling Team (@AlpecinDCK) April 28, 2023