Pech voor de kijkers: WK Mixed Relay niet live te zien op tv en online

De aftrap van het WK veldrijden 2023 is niet live te zien op tv of online. Het nieuwe onderdeel Mixed Relay is vrijdagmiddag de start van het driedaagse evenement in Hoogerheide, maar alle betrokken tv-zenders hebben geen uitzendingen in hun programmering staan.

De Mixed Relay begint vrijdag om 12.30 uur en is vrij toegankelijk voor publiek in Hoogerheide, maar op tv zal de wedstrijd niet worden uitgezonden. Rechtenhouders NOS, Sporza en Eurosport hebben geen live-uitzending staan en ook Omroep Brabant, dat zaterdag en zondag de elite-wedstrijden op de beeldbuis brengt, ontbreekt in dat lijstje. Ook via de online kanalen van de genoemde zenders zal de Mixed Relay niet te zien zijn.

Vorig jaar was de Mixed Relay nog een testevent tijdens het WK in Fayetteville, Verenigde Staten. Toen werd op het laatste moment ervoor gekozen om toch een live-uitzending te doen van die wedstrijd. Italië won uiteindelijk die test.

De UCI vond het een geslaagde proef en heeft de Mixed Relay nu officieel aan het programma toegevoegd; maar het gaat dus voor een groot deel van het publiek niet te zien zijn. Nederland is, met onder meer Fem van Empel in de selectie, de absolute topfavoriet voor het goud in eigen huis.

Zaterdag en zondag zijn alle jeugd- en elitewedstrijden in Hoogerheide wel live te zien op tv. Bekijk hier de WielerFlits TV-gids.

