WK veldrijden 2023 in Hoogerheide: Liveblog – Mis niets van het WK-spektakel

Het is zover: het WK veldrijden 2023 wordt dit weekend verreden in het Brabantse Hoogerheide. Vandaag gaat het driedaagse evenement (3-5 februari) van start met de Mixed Relay voor landenteams, waarna zaterdag en zondag nog zes wereldtitels verdeeld worden. In het WielerFlits liveblog mis je niets van alle wedstrijden.



Al een week lang, zo niet langer, zijn alle ogen gericht op het WK veldrijden in Hoogerheide. De strijd tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert is al breed uitgemeten. Zondagmiddag nemen zij het tegen elkaar op. En ook de confrontatie tussen Fem van Empel en Puck Pieterse, die zaterdagmiddag gepland staat, trekt de nodige aandacht.

Vrijdag gaat het WK om 12.30 uur van start met de Mixed Relay voor landenteams, waarbij zes renners en rensters (uit alle leeftijdscategorieën) van elk land een rondje rijden op het parcours in Hoogerheide en elkaar daarna aflossen. Tussen 13.15 en 13.30 uur kennen we de winnaar.

Mis niets van het WK veldrijden 2023 in het WielerFlits liveblog! Het verloop van alle crossen kan je bespreken in onze live chat.

