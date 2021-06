Pavel Sivakov hervat de competitie in Ronde van Zwitserland

Pavel Sivakov brak drie weken geleden nog zijn sleutelbeen in de Giro d’Italia, maar de Russische klimmer is zondag alweer in staat om een rugnummer op te spelden voor de Ronde van Zwitserland. Sivakov maakt deel uit van een sterke INEOS Grenadiers-selectie.

Sivakov begon vorige maand als een van de schaduwfavorieten aan de Ronde van Italië, maar moest al in de eerste week in de remmen knijpen na een vervelende valpartij in de slotfase van de vijfde etappe naar Cattolica. De 23-jarige klimmer wist op karakter nog wel de finish te bereiken, maar bleek een breuk in zijn sleutelbeen te hebben opgelopen.

Sivakov is na een snelle revalidatie echter klaar om opnieuw de competitie aan te gaan in de Ronde van Zwitserland. De vraag is alleen of de beloftevolle ronderenner ook meteen zal worden uitgespeeld als kopman voor het klassement, aangezien INEOS met Richard Carapaz en Rohan Dennis (de nummer twee van 2019) nog twee kleppers heeft geselecteerd.

Eddie Dunbar, Michał Gołaś, Sebastián Henao en Luke Rowe mogen zich opmaken voor een rol in de schaduw. Aanvankelijk stond ook Adam Yates op de voorlopige deelnemerslijst van de Zwitserse ronde, maar de Brit maakt toch geen deel uit van de definitieve selectie van INEOS Grenadiers. Tom Pidcock mist de ronde vanwege een sleutelbeenbreuk.

Selectie INEOS Grenadiers voor Ronde van Zwitserland (6-13 juni)

Richard Carapaz

Rohan Dennis

Eddie Dunbar

Michał Gołaś

Sebastián Henao

Luke Rowe

Pavel Sivakov