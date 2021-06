Tom Pidcock breekt sleutelbeen tijdens training

Tom Pidcock heeft afgelopen maandag bij een ongeval tijdens een training zijn sleutelbeen gebroken. Dat meldt zijn ploeg INEOS Grenadiers. Hij is vanochtend geopereerd en heeft zich afgemeld voor de Ronde van Zwitserland.

Pidcock was afgelopen maandag aan het trainen in de buurt van Font-Romeu-Odeillo-Via, een plek in de Franse Pyreneeën. Volgens ooggetuigen was zijn Pinarello-frame in twee stukken gebroken door de impact.

Zijn coach Kurt Bogaerts meldt dat het inmiddels beter met hem gaat. “Hij kijkt al vooruit en richt zich op zijn revalidatie. Hoewel dit betekent dat hij deze week niet zoals gepland zal starten in Zwitserland, zal hij zo snel mogelijk weer gaan trainen en zich voorbereiden op de rest van het seizoen.”

Een van de hoofddoelen van Pidcock dit najaar zijn de Olympische Spelen. Hij geldt in Tokio voor de titelstrijd in het mountainbiken als een van de voornaamste concurrenten van Mathieu van der Poel.