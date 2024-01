vrijdag 26 januari 2024 om 19:42

Paula Patiño kroont zich tot Colombiaans kampioene

Paula Patiño heeft het Colombiaans kampioenschap op de weg gewonnen. De renster van Movistar was de beste na een koers van 108,6 kilometer. Diana Peñuela en Jessenia Meneses mochten mee op het podium.

Het nationaal kampioenschap werd van en naar Tunja gereden. Na bijna drie uur koersen was het dus Patiño die aan het langste eind trok. De 26-jarige renster kwam solo over de streep. Drie seconden later kwam Peñuela binnen als tweede, Meneses moest vrede nemen met het brons.

Afgelopen donderdag had Peñuela meer succes, want dan won de renster van DNA Pro Cycling zich tot Colombiaans kampioene tijdrijden. Bij de mannen ging de titel naar Daniel Felipe Martínez. Hij komt aanstaande zondag dan weer in actie voor het kampioenschap op de weg.