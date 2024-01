donderdag 25 januari 2024 om 17:37

Daniel Felipe Martinez kroont zich tot Colombiaans tijdritkampioen bij rentree Nairo Quintana

Daniel Felipe Martinez heeft in zijn eerste wedstrijd voor BORA-hansgrohe meteen aan het langste eind getrokken. In het Colombiaanse Tunja zette Martinez het nationale tijdritkampioenschap naar zijn hand.

Een jaar geleden moest Martinez nog vrede nemen met een vijfde plaats, op geruime afstand van Miguel Angel Lopez. Maar deze keer was het de kersverse BORA-hansgrohe-renner zelf die de lakens uitdeelde. De nummer twee, Brandon Rivera van INEOS Grenadiers, gaf meer dan anderhalve minuut toe.

Misschien nog opvallender, was het wederoptreden van Nairo Quintana. De ex-Giro- en Vueltawinnaar had al geen officiële UCI-koers meer gereden sinds het kampioenschap van vorig jaar. In 2022 werd hij uit de uitslag van de Tour geschrapt na een positieve test op Tramadol. Deze pijnstiller staat niet op de verboden lijst van de WADA, maar is wel verboden door de UCI. Vervolgens was Quintana toe aan een maandenlange zoektocht naar een nieuwe werkgever, tot Movistar hem onderdak bood.

Quintana viel in het Colombiaans kampioenschap net naast het podium. Hij moest twee en een halve minuut toegeven op Martinez, ex-Tourwinnaar Egan Bernal zelfs drie.