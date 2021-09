Patryk Stosz sprint naar de zege in Ronde van Roemenië

De eerste rit-in-lijn van de Ronde van Roemenië is gewonnen door Patryk Stosz. De rappe Pool van het bescheiden Voster ATS Team bleef in Deva de Duitser Lucas Carstensen en Dušan Rajović uit Servië voor in de sprint.

Na de proloog, gewonnen door János Pelikán, was het vandaag tijd voor een vlakke etappe van net iets meer dan 200 kilometer van Timișoara naar Deva. Onderweg waren er enkele vluchters op pad, maar de aanvallers werden op tijd ingerekend en dus konden we ons gaan opmaken voor een sprint tussen de rappe mannen in dit peloton.

De 27-jarige Stosz ging er uiteindelijk met de zege vandoor, voor Carstensen en Rajović. Eduard-Michael Grosu kwam niet verder dan een vierde plaats, oude bekende Andrea Guardini werd zevende. Stosz won eerder dit jaar al een etappe in Belgrade Banjaluka, een rit in de Tour of Malopolska en verder was hij succesvol in de Course Cycliste de Solidarnosc en de CCC Tour.

Morgen zal Stosz normaal gesproken niet zegevieren, aangezien de finish ligt op de top van de klim naar skiresort Păltiniș.