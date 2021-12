Patrick Lefevere: “Vuelta-parcours zou Evenepoel moeten liggen”

Patrick Lefevere, ploegbaas bij Deceuninck-Quick-Step, ziet kansen voor Remco Evenepoel in de komende Vuelta a España, waarvan de route de afgelopen week is onthuld. De 66-jarige manager denkt dat enkele etappes de jonge ronderenner moeten liggen. “Maar een favorietenrol wil ik hem absoluut nog niet toedichten.”

“Dit parcours zou Remco moeten liggen”, zegt Lefevere in gesprek met Sporza, nadat donderdag de route van de Vuelta werd gepresenteerd. De derde grote ronde van het seizoen begint op 19 augustus met een ploegentijdrit in Utrecht, waarna op 11 september wordt geëindigd in Madrid. “We hebben in de Giro – ondanks zijn mindere voorbereiding – gezien dat hij aanleg heeft om Grote Rondes te rijden. Als hij met een normale voorbereiding aan de start komt in Spanje, zie ik toch kansen in enkele ritten.”

Lefevere blijft echter voorzichtig met zijn 21-jarige renner. “Een favorietenrol wil ik hem absoluut nog niet toedichten. Het blijft nog steeds afwachten hoe hij zal reageren op een drie weken durende rittenkoers. Ook de drie aankomsten die boven de 2000 meter liggen, worden relatief nieuw voor hem.” Het Vuelta-parcours telt twee tijdritten. “In de ploegentijdrit zouden we een mooi resultaat kunnen neerzetten. De individuele tijdrit (in de regio Valencia, red.) mist wel wat hoogtemeters om Remco volledig te plezieren.”

‘In januari hakken we de knoop door’

Hoewel Lefevere denkt dat het Vuelta-parcours Evenepoel moet liggen, komt de ploeg pas begin volgend jaar officieel met de bevestiging van een eventuele deelname. Vorige maand liet de baas van Deceuninck-Quick-Step nog doorschemeren dat ook de Giro weer een optie is. “In januari hakken we de knoop door. We gaan eerst kijken naar het eerste deel van het seizoen. Zo zal Remco zijn jaar waarschijnlijk in Argentinië (met de Vuelta a San Juan, red.) beginnen. Hij heeft daar goede herinneringen en krijgt er de nodige tijd om zich voor te bereiden.”

Evenepoel slaat komend jaar in ieder geval de Tour de France over. “Een piste die volgend jaar mogelijk is, is om tijdens de Tour een stage in de plannen. Zo kan hij het seizoen afsluiten met de Vuelta en het WK (in het Australische Wollongong, red.). De Tour zelf wil Evenepoel alvast nog niet rijden volgend jaar. Hij wil absoluut geen stappen overslaan.”

Momenteel is Evenepoel zich in Spanje aan het voorbereiden op het nieuwe seizoen. Hij blijft daar nog tot 23 december, laat Lefevere weten.