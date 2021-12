Dit is het parcours van de Vuelta a España 2022

Het parcours van de Vuelta a España 2022 is donderdagmiddag gepresenteerd in Madrid. Op 19 augustus beginnen de renners met een ploegentijdrit van ongeveer 23 kilometer in Utrecht, waarna op 11 september de Vuelta eindigt in de Spaanse hoofdstad Madrid.

Later meer

Volledige parcours Vuelta a España 2022

19/08 – Etappe 1: Utrecht – Utrecht (23,3 km, TTT)

20/08 – Etappe 2: s-Hertogenbosch – Utrecht (175,1 km)

21/08 – Etappe 3: Breda – Breda (193,2 km)

Rustdag

23/08 – Etappe 4: Vitoria Gasteiz – Laguardia (153,5 km)

24/08 – Etappe 5: Irún – Bilbao (187 km)

25/08 – Etappe 6: Bilbao – San Miguel de Aguayo (180 km)

26/08 – Etappe 7: Camargo – Cistierna (190,1 km)

27/08 – Etappe 8: La Pola Llaviana – Collado Foncuaya (154,5 km)

28/08 – Etappe 9: Villaviciosa – Los Praeres Nava (175,5 km)

Rustdag

30/08 – Etappe 10: Elche – Alicante (31,1 km, ITT)

31/08 – Etappe 11: Elpozo Alimentación – Cabo de Gata (193 km)

01/09 – Etappe 12: Salobreña -Peñas Blancas (195,5 km)

02/09 – Etappe 13: Ronda – Montilla (171 km)

03/09 – Etappe 14: Montoro – Sierra de la Pandera (160,3 km)

04/09 – Etappe 15: Martos – Sierra Nevada (148,1 km)

Rustdag

06/09 – Etappe 16: Sanlúcar de Barrameda – Tomares (188,9 km)

07/09 – Etappe 17: Aracena – Monasterio de Tentudía (160 km)

08/09 – Etappe 18: Trujillo – Alto del Piornal (191,7 km)

09/09 – Etappe 19: Talavera de la Reina – Talavera de la Reina (132,7 km)

10/09 – Etappe 20: Moralzarzal – Puerto de Navacerrada (175,5 km)

11/09 – Etappe 21: Las Rozas – Madrid (100,5 km)