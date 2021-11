Patrick Lefevere over Remco Evenepoel: “We debatteren nog over de Giro of de Vuelta”

Patrick Lefevere weet nog altijd niet of zijn poulain Remco Evenepoel komend jaar van start gaat in de Giro d’Italia of de Vuelta a España. Er is nochtans geen deal met een van de twee grote rondes, verzekert de flamboyante teammanager in Het Nieuwsblad: “Voordat ik dat doe met een organisatie, wil ik eerst het parcours kennen”. REV slaat in ieder geval de Tour de France over.

“We zijn nog altijd een beetje aan het debatteren in de ploeg over wat nu de beste grote ronde voor Remco wordt in 2022″, gaat Lefevere verder. “Ik heb mijn idee en dacht in eerste instantie aan de Giro. Maar in tegenstelling tot wat sommige mensen denken, ben ik geen dictator. Ik luister ook naar de ploegleiders en trainers vooraleer we een keuze maken op het eerste trainingskamp in december.”

Seizoensstart 2021 in Zuid-Amerika

Wat wel duidelijk is, is dat de 21-jarige Evenepoel normaal gesproken zijn seizoensdebuut maakt in Argentinië. “Ik heb met de organisatie van de Vuelta a San Juan een contract getekend, maar ik kan eraan toevoegen dat de anti-COVID19-maatregelen groter zijn dan het contract. Die organisatie dekt zich in van hier tot in Tokio, in het geval dat het door COVID-omstandigheden toch niet kan doorgaan. Het blijft onder voorbehoud”, aldus Lefevere.

De Vuelta a San Juan staat op de kalender van 23 tot en met 30 januari. In zijn eerste twee profseizoenen begon het Belgische supertalent ook in de Argentijnse rittenkoers. Hij is er zelfs titelverdediger, want de editie van dit jaar ging niet door. Evenepoel won de ronde immers in 2020.