Patrick Lefevere verrast door Vuelta-deelname Vingegaard: “Schrok er wel wat van”

Titelverdediger Remco Evenepoel krijgt er een concurrent van wereldformaat bij in de komende Vuelta a España. Tweevoudig Tourwinnaar Jonas Vingegaard zal namelijk aan de start staan in Barcelona, zo werd zondagochtend bekend. Patrick Lefevere, de ploegmanager van Soudal Quick-Step, was verrast door dit nieuws.

“Ik schrok er wel wat van, ik had dit niet verwacht”, zei Patrick Lefevere tegen Het Laatste Nieuws. “Jumbo-Visma gaat met een mastodont van een ploeg, maar het moet nog altijd gereden worden. Misschien kan het een voordeel zijn dat wij volledig voor Remco rijden en zij twee kopmannen hebben. Dat kan soms een beetje voor verwarring zorgen.” Naast Jonas Vingegaard, neemt Jumbo-Visma ook Primoz Roglic mee naar de Vuelta. De Sloveen gaat op jacht naar zijn vierde eindzege in de Ronde van Spanje. Hij won die ronde al in 2019, 2020 en 2021.

Tour de France

Lefevere blikte vanaf de Champs-Élysées uiteraard ook nog terug op de Tour de France. Voor zijn ploeg verliep die niet helemaal zoals gehoopt. “Julian (Alaphilippe, red.) was na zijn ritzege in de Dauphiné met hoge verwachtingen naar de Tour gekomen, maar het werd nog maar eens duidelijk dat de Tour de Dauphiné niet is. Hijzelf en wij waren ontgoocheld.”

Voor de sprints had Soudal Quick-Step Fabio Jakobsen meegenomen, maar na een vierde plaats in de derde rit kon hij geen korte uitslagen meer noteren. Dat had alles te maken met een valpartij in etappe vier. “In de eerste spurt raakte Kasper (Asgreen, red.) Rickaert en was het omzeep. De dag erna ging Fabio tegen de grond. Als je hele ploeg rond één coureur gebouwd is en die valt dan weg, duurt het tergend lang voor je een rit kan winnen.”

Redde Asgreen de Tour van Soudal Quick-Step?

Uiteindelijk kwam er dan toch nog een ritzege, met dank aan Kasper Asgreen. Vanuit de vroege vlucht won de Deen in Bourg-en-Bresse. Was de Tour van Soudal Quick-Step daarmee geslaagd? “Voor een stuk, maar we hadden meer verwacht”, aldus Lefevere.