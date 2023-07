Verrassing: Jonas Vingegaard neemt ook deel aan Vuelta a España

Jumbo-Visma zal in het najaar op volle oorlogssterkte aan de start verschijnen van de Vuelta a España. De Nederlandse formatie rekent in de laatste grote ronde van het jaar niet alleen op Primoz Roglic, maar ook op Jonas Vingegaard. Dat heeft de ploeg laten weten aan WielerFlits.

Vingegaard stond aanvankelijk niet op de planning voor de komende Ronde van Spanje (26 augustus-17 september), maar zal toch zijn opwachting maken in de Spaanse ronde. Vingegaard liet aan de Spaanse sportkrant Marca weten dat hij zal deelnemen aan de Vuelta en inmiddels heeft de ploeg dit ook bevestigd.

Jumbo-Visma zal met andere woorden niet met één, maar met twee kopmannen van start gaan in de Spaanse ronde. Met Primoz Roglic kan de ploeg terugvallen op een renner die al drie keer (in 2019, 2020 en 2021) de beste was in de Vuelta a España. De Sloveen won eerder dit jaar al de Giro d’Italia en bereidt zich minutieus voor op de Vuelta.

Met Vingegaard heeft Jumbo-Visma nu ook een tweede ijzer in het vuur. De Deen, die vanavond zonder ongelukken voor de tweede keer zal worden uitgeroepen tot winnaar van de Tour de France, reed één keer eerder de Vuelta a España. In de ‘corona-editie’ van 2020 was hij zeer belangrijk in dienst van kopman en latere eindwinnaar Roglic.

Fraai deelnemersveld

Roglic en Vingegaard zullen het in de komende Ronde van Spanje moeten opnemen tegen onder meer wereldkampioen en titelverdediger Remco Evenepoel, Geraint Thomas (runner-up in de voorbije Giro), Aleksandr Vlasov en João Almeida. Ook Richard Carapaz en Enric Mas, twee renners die al vroeg moesten opgeven in de Tour de France, hopen er in augustus bij te zijn.