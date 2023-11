donderdag 2 november 2023 om 12:25

Patrick Lefevere twijfelt nog over winstkansen van Remco Evenepoel in de Tour

Remco Evenepoel zal volgend jaar voor het eerst in zijn carrière aan de start verschijnen van de Tour de France. De grote vraag is natuurlijk of de Belg in 2024 in staat is om met Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar te wedijveren om de eindzege. Patrick Lefevere, de teambaas van Soudal Quick-Step, heeft zo zijn twijfels.

Remco Evenepoel won een jaar geleden met de Vuelta a España al zijn eerste grote ronde, maar maakt hem dit ook tot een kandidaat-winnaar van de Tour de France? De Waalse krant La Dernière Heure vroeg het aan Lefevere. In de voorbije Vuelta a España kon Evenepoel zich een eerste keer meten met de regerende Tourwinnaar Vingegaard, maar verloor hij door een off-day liefst 27 minuten in de rit naar de Col du Tourmalet.

“Daardoor hebben we nog steeds twijfels over het exacte niveau dat hij straks kan bereiken in de Tour de France, tegen jongens als Vingegaard en Pogacar”, aldus Lefevere. “We hadden liever gezien dat hij zich in de voorbije Giro d’Italia drie weken lang kon uitleven, alvorens de Tour te ontdekken. Maar door al die tegenslagen dit jaar moet hij dat meteen doen in de Tour.”

Evenepoel liet na de presentatie van het Tourparcours nog weten dat hij overweegt om in 2024 aan zowel de Giro d’Italia als de Tour de France deel te nemen. Lefevere raadt het echter af en houdt er ook geen rekening meer mee. “Er is nooit concreet over gesproken en ik weet dat zijn trainer Koen Pelgrim en zijn sportdirecteur Klaas Lodewyck het ook geen goed idee vinden.”

Johan Bruyneel gelooft niet meteen in de kansen van Evenepoel voor de komende Tour, zo liet hij weten in de podcast THEMOVE. “De Tour de France is een ander spelletje dan de Vuelta a España. Ik denk niet dat men kan verwachten dat hij zal meestrijden voor het podium. Hij moet de kneepjes van de Tour nog leren. Zeker als Vingegaard, Pogacar en Roglic fit blijven en er niets gebeurt met hen, zal Evenepoel hen niet kunnen bedreigen”, aldus Bruyneel.