zaterdag 28 oktober 2023 om 08:44

Johan Bruyneel: “Remco Evenepoel is geen favoriet voor het Tourpodium”

Johan Bruyneel denkt dat Remco Evenepoel niet in staat zal zijn om podium te rijden in de Tour de France van volgend jaar. De oud-ploegleider schat de kansen van Evenepoel minder groot in door zijn drukke programma. “De Tour de France is ook een ander spelletje dan de Vuelta a España”, aldus Bruyneel in de podcast THEMOVE.

De Belg heeft zelf drie grote favorieten in gedachten; Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar en Primoz Roglic. “Die drie jongens blijven gezond en hebben amper pech. Wie zou in staat zijn om hen van het podium te houden? Ik zie niemand. Ook Evenepoel niet, nee. Hij wil de Ardennenklassiekers rijden en hier en daar een eendagskoers winnen.”

“Het is zijn eerste Tour de France. Oké, hij won de Vuelta al, maar de Tour de France is een ander spelletje. Ik denk niet dat men kan verwachten dat hij zal meestrijden voor het podium. Hij moet de kneepjes van de Tour nog leren. Er is echt nog een groot verschil met de Tour. Zeker als die drie jongens (Vingegaard, Pogacar en Roglic, red.) fit blijven en er niets gebeurt met hen, zal Evenepoel hen niet kunnen bedreigen”, aldus Bruyneel.

Armstrong: “Hij heeft het talent, maar meerdere kanshebbers”

Lance Armstrong, de host van de podcast, pikt in en nuanceert: “Om eerlijk te zijn: hij heeft het talent om op het podium te staan. Maar er zijn meerdere renners die voor het podium kunnen gaan. Carlos Rodriguez en Richard Carapaz zullen ook willen strijden voor dat podiumplekje als dat vrijkomt.”