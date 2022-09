Patrick Lefevere reageert cryptisch op INEOS-interesse in Remco Evenepoel

Patrick Lefevere heeft bij Het Laatste Nieuws gereageerd op het nieuws dat INEOS Grenadiers interesse zou hebben om Remco Evenepoel per direct over te nemen. De CEO van Quick-Step-Alpha Vinyl reageerde geprikkeld, maar wilde er niet veel over kwijt over de mogelijke interesse in de wereldkampioen en Vuelta-winnaar.

“Als in een huwelijk iemand door zijn partner wordt bedrogen, dan is die betrokken persoon altijd de laatste die het weet. Meer ga ik daar niet over zeggen”, vertelde Lefevere woensdag aan de Vlaamse krant, naar aanleiding van berichtgeving van VeloNews dat INEOS Grenadiers de opties bekijkt om Evenepoel per direct over te nemen.

Daarvoor zal de Britse miljoenenploeg een geldbedrag op tafel moeten leggen, omdat de 22-jarige coureur nog een contract heeft tot eind 2026 bij Lefevere.

Vader Patrick Evenepoel, tevens zaakwaarnemer van zijn zoon, bevestigde dat hij contact heeft gehad met Dave Brailsford en Rod Ellingworth van INEOS Grenadiers. “We kennen elkaar al jaren. Het is normaal dat ze me bellen om me te feliciteren met de Vuelta-eindzege en na Luik-Bastenaken-Luik”, zei hij tegen VeloNews.

Over 2023 wilde Evenepoel senior niets kwijt. “Remco heeft een contract voor vijf jaar met Quick-Step-Alpha Vinyl. Het is niet aan mij om te praten. We willen de Vuelta en het WK vieren, en wat er in de toekomst gebeurt, zien we wel.”