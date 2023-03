Patrick Lefevere pareert kritiek: “Start zeker niet gemist”

Patrick Lefevere pareert de kritiek dat de prestaties van zijn wielerploeg Soudal-Quick-Step voorlopig tegenvallen. Na Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne zijn er openlijk vraagtekens gezet bij de kwaliteit van hun klassiekerploeg. Lefevere trekt het breder en stelt in zijn column in Het Nieuwsblad dat ze het tot nu toe met tien overwinningen allesbehalve slecht doen.

“In de Vlaamse koersen wilde het de voorbije week niet lukken, maar februari is voor ons wel een heel goeie maand geweest”, schrijft hij in zijn wekelijkse column. “Tien overwinningen in totaal en eigenlijk twaalf als je – zoals ik doe – Rwanda meetelt. Mauri Vansevenant kan weer koersen winnen en nieuwkomers Casper Pedersen en Tim Merlier staan er direct. Wie verder kijkt dan de Vlaamse koers ziet dat Soudal-Quick-Step zijn start zeker niet heeft gemist.”

Desalniettemin kende zijn klassiekerploeg afgelopen dinsdag opnieuw de nodige tegenslag, ditmaal in GP Le Samyn. “Ons koersbilan: Stan Van Tricht gevallen, Fabio Jakobsen gevallen, Martin Svrcek gevallen, Kasper Asgreen twee keer gevallen en lek gereden in de laatste kilometer. Kasper is misschien wat onstuimig zijn vorm achterna aan het rijden op dit moment, maar hoeveel pech kan je hebben? Vijf gebroken kaders hadden we in Le Samyn. Vijf, waarvan twee voor Asgreen. Met onze startvergoeding van 3500 euro gaan we al zeker niet uit de kosten geraken.”

In zijn column meldt de patron van het peloton tevens dat Bert Van Lerberghe als lead-out met Fabio Jakobsen meegaat naar Tirreno-Adriatico doordat Michael Morkov ziek is weggevallen. Tim Merlier krijgt in de sprints in Parijs-Nice hulp van Florian Sénéchal en Yves Lampaert “Die kunnen ook een sprint aantrekken”, aldus Lefevere.