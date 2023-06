Patrick Lefevere over sponsorperikelen Jumbo-Visma: “Ik voel mee met Richard Plugge”

Nu Jumbo-Visma problemen kent met flitsbezorger Gorillas, dat zijn verplichtingen niet meer nakomt en zo voor een gat in de begroting zorgt bij de Nederlandse formatie, krijgt het steun uit onverwachtse hoek. Collega-CEO Patrick Lefevere van Soudal – Quick-Step laat zich namelijk uit over het probleem in zijn column in Het Nieuwsblad.

“Het stemt mij enigszins somber als één van de meest succesvolle wielerploegen van het moment tot twee keer toe in het nieuws komt met sponsorperikelen”, schrijft Lefevere. “Ik voel mee met collega Richard Plugge, want in de huidige context is het niet evident om budgettaire gaten te vullen.”

Volgens Lefevere zijn alleen de allergrootsten nog in staat om zulke problemen vlot aan te pakken. “In het wielrennen zitten alle ploegen budgettair op het puntje van hun zadel. Het zijn maar de Ineos’en van deze wereld die ruimte hebben om een appeltje voor de dorst opzij te zetten. De rest komt in de problemen zodra één sponsor afhaakt.”

Dit heeft te maken met de algemene economische toestand. “Een wielerploeg leeft niet los van de wereld: als rondreizend circus voelen we de stijgende prijzen heel erg. En in een organisatie waarin tachtig procent van het budget naar de lonen van renners en personeel gaat, heeft de loonindexering er ook ingehakt. Zelfs als alle sponsors netjes blijven betalen, zit er budgettair overal weinig vet op de soep.”