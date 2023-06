Gorillas zorgt voor gat in begroting van Jumbo-Visma

Flitsbezorger Gorillas komt de sponsorafspraken met Jumbo-Visma niet meer na. Dat hebben diverse bronnen aan WielerFlits aangegeven. Sinds het bedrijf eind vorig jaar is overgenomen door concurrent Getir (naar verluidt voor 1,2 miljard euro) zou het de sponsorbijdrage niet meer betalen. Het contract loopt nog door tot eind 2024. Volgens ingewijden gaat het in totaal om een bedrag van meer dan vijf miljoen euro.

Jumbo-Visma gaf een korte reactie aan WielerFlits: “Er is een overeenkomst die wij uiteraard conform de afspraken nakomen.” Ook heeft WielerFlits sinds vorige week Getir twee keer benaderd voor een reactie, maar hier werd niet op gereageerd. Inmiddels kijken advocaten van beide partijen naar de overeenkomst.

Als Gorillas, dat per 1 juli 2022 partner van de ploeg werd, de afspraken niet nakomt, zou dit voor een flink gat in de begroting van de Jumbo-Visma zorgen. De wielerploeg is sowieso op zoek naar een nieuwe hoofdsponsor. Jumbo Supermarkten heeft onlangs aangegeven dat ze haar verplichtingen tot en met 2024 zal nakomen, maar als er zich een nieuwe sponsor meldt kan die komend jaar al de plek van Jumbo overnemen.

Ondertussen hebben Visma en PON (onder andere sponsor van Cervélo-fietsen en Skoda-wagenpark) al aangegeven dat ze groter in de schaats- en wielerploegen willen stappen. Ook is er een andere partij die zich garant stelt wanneer er tekorten zouden zijn in de komende jaren. Daarom heeft het management van de wielerploeg al de contracten met toppers als Jonas Vingegaard (tot en met 2027), Wout van Aert (2026) en onder anderen Christophe Laporte (2026) kunnen verlengen.

De ploeg is inmiddels met diverse multinationals in gesprek om het hoofdsponsorschap over te nemen. Terwijl er ook gesprekken zijn geweest met diverse grotere Nederlandse partijen.