Patrick Lefevere na zege Evenepoel: “Criticasters zullen zeggen dat Pogacar is gevallen”

Patrick Lefevere was na afloop van de tweede overwinning op rij van Remco Evenepoel in Luik-Bastenaken-Luik uiteraard blij, maar hij kon het niet laten om een sneer uit te delen. “Er zullen wel weer enorm veel criticasters zijn die weer een podcastje maken, en dan zeggen dat Pogačar is gevallen“, vertelt hij tegen Sporza.

“Verleden jaar hadden we ook een moeilijk voorjaar, en nu staan we hier weer. Hij wint weer en dit was een aangekondigde overwinning”, lacht Lefevere, die Evenepoel op de top van de Redoute zag aanvallen. “Dit was het plan, boven op de Redoute. Dat nieuwe stuk hadden we uitvoerig verkend, en ja, eigenlijk was dit wel gepland.”

“De ploeg had heel veel aan elkaar. Die mannen hebben drie weken getraind op de Teide. Mensen zien dat niet altijd, maar ze zijn maar vier dagen thuis geweest door trainingskampen, hoogtestages en wedstrijden. Dat is de nieuwe trend, en dat gaat niet meer veranderen denk ik.”

Het voorjaar van Soudal Quick-Step was niet om over naar huis te schrijven. In aanloop naar de Giro d’Italia redt Evenepoel nu het voorjaar van de ploeg, opnieuw. “Dit is een enorme opkikker”, stelt Lefevere. “Je wil altijd bevestiging. Je weet dat je goed getraind hebt, maar je wil toch de bevestiging van wat je voelt.”

