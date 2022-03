Patrick Lefevere na hartstilstand Colbrelli: “Extra screenings na covidbesmetting is een must”

Interview

Het lijkt allemaal goed af te lopen met Sonny Colbrelli. Maar zijn hartstilstand laat niemand onberoerd. Ook Patrick Lefevere is er niet gerust in. “Omdat ik weet wat de gevolgen kunnen zijn. Je ziet het in de maatschappij, waarom zou het in de sport anders zijn? Het maant in elk geval aan tot voorzichtigheid.”

“Met de rest van het peloton heb ik niet zoveel contact”, antwoordt Lefevere op onze vraag of de hartstilstand van Sonny Colbrelli nazindert bij renners en teams. “Maar ik ben wel bang voor mijn team en mijn renners”, windt hij er geen doekjes om. “Omdat ik weet wat de gevolgen kunnen zijn van covid.”

Colbrelli miste Milaan-Sanremo door bronchitis, maar raakte naar verluidt in januari ook besmet met het coronavirus. Het maant aan tot extreme voorzichtigheid, zegt de teambaas van Quick-Step-Alpha Vinyl. “Let wel, ik spreek me niet uit over het geval Colbrelli, misschien heeft het er zelfs niets mee te maken. Maar als er bij ons nu iemand ziek wordt, nemen we geen risico. Eerst op non-actief en voor de renner in kwestie hervat, moet hij hartonderzoeken ondergaan.”

“Als je in mijn tijd koorts of griep had, nam je een paar aspirines en koerste je gewoon voort”, zegt Lefevere. “Zo ging dat. Maar door de jaren heen leerde ik in Italië, eerst bij GB-MG, later bij Mapei, om geen zieke renners te laten koersen. Dat wilden ze daar niet, zeker niet met koorts. Maar met covid gaan we nu nog een stap verder. Niemand had gedacht dat dat virus zo’n impact zou hebben op ons organisme.”

Langer uitzieken dan normaal

“Bij de een zet het zich op de longen, bij de ander op het hart, zoals bij Tim Declercq. Hij heeft overigens geluk gehad, met een ontsteking op het hartzakje. Voor hetzelfde geld was het fin de carrière. Sommigen, zoals Yves Lampaert, Julian Alaphilippe en Mattia Cattaneo, merk je dat ze veel langer moeten uitzieken dan normaal. Andere voelen er dan weer niets van. Nog bij anderen gaat het in golven. De ene dag zijn ze beter, de volgende liggen ze weer in bed.”

“Daarom werken we nu toch anders dan vroeger”, zegt Lefevere. “Na het uitzieken, moeten onze renners naar de cardioloog voor de nodige testen. De situatie maant aan tot extreme voorzichtigheid. Kijk naar de maatschappij. Waarom zou het in de sport anders zijn? Er zijn jonge renners die sterven in hun slaap, voetballer stuiken neer op het veld. Er staat ook geen leeftijd op. Daarom pleit ik ook voor nog meer hartscreening bij jonge renners.”

Lefevere werkt al meer dan tien jaar samen met de befaamde cardioloog Pedro Brugada. “Wij waren inderdaad een van de eersten die Brugada drie dagen per jaar meeneemt met de ploeg om hartritmestoornisssen op te sporen. Dat kost me wat centen, maar geen mensenleven is het waard om niet in te investeren. We hebben er intussen ook een paar ontdekt, zoals Gianni Meersman destijds en Zdeněk Štybar. Brugada pleit overigens voor nog meer screenings bij jonge sporters en ik volg hem daarin helemaal.”