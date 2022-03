Colbrelli reageert voor het eerst na hartstilstand: “Ik herinner me niets meer”

Sonny Colbrelli heeft vanuit het Universitair Ziekenhuis van Girona voor het eerst gereageerd sinds zijn hartstilstand na de openingsetappe van de Ronde van Catalonië. De Italiaanse sprinter kan zich niets meer herinneren van het incident, zo laat hij weten aan de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport.

De Italiaan zakte direct na afloop van de openingsetappe in elkaar. De renner van Bahrain Victorious werd getroffen door een hartstilstand. Hulpverleners zijn toen in actie geschoten en wisten Colbrelli, met behulp van een hartmassage en een defibrillator, weer bij bewustzijn te krijgen. “Ik weet alleen nog dat ik de finish had bereikt, een flesje water had aangenomen en toen ben ingestort”, aldus Colbrelli.

“Ik denk al aan mijn terugkeer in het peloton”

“Er volgde daarna een leegte en toen ben ik ontwaakt in het ziekenhuis. Ik herinner me niets meer. Ik rust nu uit in het ziekenhuis en word hier nog in de gaten gehouden. Het was beangstigend.” Colbrelli denkt echter alweer vooruit. “Ik denk al aan mijn terugkeer in het wielerpeloton.”

De eerste onderzoeken in het ziekenhuis hebben geen tekenen van onrust of aangetaste functies aan het licht gebracht, gaf zijn ploeg Bahrain Victorious eerder vandaag aan in een persbericht. “In het ziekenhuis voelde Sonny zich oké. Hij staat in contact met zijn familie en vrienden.” De ploeg van Colbrelli komt later met meer updates.