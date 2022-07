Patrick Lefevere krijgt wat hij verdient – WIELERFLITS UPDATE #12

Video

Het hoge woord is er officieel uit: Soudal is vanaf 2023 voor minstens vijf jaar de hoofdsponsor van de ploeg van Patrick Lefevere. “Het moest voor mij een overeenkomst zijn voor vijf jaar, anders hoefde het voor mij niet meer”, zegt de teammanager in gesprek met Nico Dick in deze WielerFlits Update.

Met het sponsorcontract van vijf jaar kan hij rustig gaan verder bouwen aan een ploeg die een grote ronde kan winnen. Het liefst met Remco Evenepoel.

Bij Jumbo-Visma heerste ook een opgewekte sfeer op de rustdag. Het team van Jonas Vingegaard, Primoz Roglic en Wout van Aert staat weliswaar tweede in het klassement (Vingegaard op +39 seconden), maar volgens ploegmanager Richard Plugge staat geletruidrager Tadej Pogacar volledig onder druk. Verslaggever Raymond Kerckhoffs ging langs en peilde de stemming.

