Pascal Eenkhoorn rijdt eerste grote ronde: “Ik ontdek hier wat voor renner ik ben”

Interview

Pascal Eenkhoorn debuteert deze Giro d’Italia 2022 in een grote ronde. De 25-jarige Genemuidenaar zou in een ondersteunende rol rijden van kopmannen Tom Dumoulin, Tobias Foss en Sam Oomen, maar dat trio kwam al snel niet meer voor in de top van het klassement. En dus kan Eenkhoorn doen wat hij het liefste doet: naar hartenlust aanvallen. “Wat is dit mooi!”, vertelt de allrounder vanuit Italië aan WielerFlits.

RIDE: Een must-have voor iedere wielerliefhebber

Met het Zomernummer van RIDE ben je optimaal voorbereid op de komende wielerzomer. Met dit magazine doe je iedere wielerliefhebber een plezier!

Bestel nu jouw exemplaar Met het Zomernummer van RIDE ben je optimaal voorbereid op de komende wielerzomer. Met dit magazine doe je iedere wielerliefhebber een plezier!

Alle renners van Jumbo-Visma liggen volgens teamprotocol alleen op de kamer deze Giro, legt Eenkhoorn uit. Dit is vanwege coronabesmettingsgevaren, laat de ploeg weten. Omdat het van meerdere omstandigheden afhangt wie wel of niet in quarantaine moet bij een eventuele besmetting, helpt het gigantisch dat de meeste mensen van de ploeg – en sowieso alle renners – alleen op de kamer liggen.

De renner van Jumbo-Visma kijkt alvast zijn ogen uit in de Giro. “Ik werd vrij jong prof, na slechts twee seizoenen bij de beloften”, legt Eenkhoorn uit waarom hij pas in zijn vijfde profseizoen zijn eerste grote ronde rijdt. “De eerste drie jaren was ik er mentaal – en misschien ook wel fysiek – nog niet klaar voor om een grote ronde te rijden. Ik heb een paar keer op de longlist voor de Vuelta a España gestaan, maar viel ik er steeds net buiten.”

Nu mocht hij zich dus wel opmaken voor de Giro d’Italia. Na ruim twee weken koers voelt de allrounder zich nog altijd goed. “Ik ervaar nu hoe het is, hoe ik zo’n grote ronde verteer en hopelijk kan ik hier als renner een stap zetten. Ik ben dan ook heel blij dat ik hier mag rijden. Het is veel reizen, je maakt veel lange dagen. Maar ook een rustdag was voor mij nieuw, want dat had ik ook nog nooit eerder meegemaakt. Die heb je normaal niet. Maar ik moet zeggen dat het me tot op heden goed bevalt. De ondersteuning is uitstekend en als ik eerlijk ben vermaak ik me ook prima tot op heden. Ik voel me nog niet slecht, dat is ook lekker.”

Ontdekkingstocht

Dat laatste is ook te zien. Eenkhoorn koos in de tweede helft van de Giro al een aantal keer voor het offensief. Sterker nog, in de dertiende etappe naar Cuneo leek hij zelfs te kunnen gaan strijden om de dagwinst. In de slotkilometer haalden de sprintersploegen hem en drie vluchtmakkers terug. “Het rijden voor een klassement kan ook heel veel voldoening geven”, onderstreept hij. “Maar aanvallen ligt mij als renner wel nauwer aan het hart. Ik ontdek hier ook meer en meer wat voor renner ik ben. In rittenkoersen voor zeges strijden ligt mij beter dan de klassiekers, waar je op één dag supergoed moet zijn en dat perfect moet timen.”

De Nederlander leert in deze Giro dan ook met de dag. “Ik merk dat je in een grote ronde kan groeien. Dat kan in eendagskoersen niet. Bovendien kun je hier meer op koersinzicht meegaan in een ontsnapping die het wel tot het einde red. Je ziet op tv toch vaak dat vluchters in de eerste helft van een grote ronde een stuk minder succesvol zijn. Ik ervaar nu wel dat het mij wel ligt om in de tweede helft van een grote ronde mee te schuiven in kansrijke ontsnappingen. Ik wil niet zeggen dat het mijn ogen opent, maar het is voor mij wel een bevestiging van wat erin zit. En dat is dan leuk om aan het grote publiek te tonen.”

“Ik ondervind nu ook dat ik in de tweede week niet heel veel minder was”, gaat hij verder. “Dat is een fijne wetenschap, ook voor andere meerdaagse wedstrijden in de toekomst. Ik weet nu dat ik in etappe vijf of zes ook nog steeds goed voor de dag kom. Nu is de heel zware slotweek begonnen en bekijk ik het van dag tot dag (dinsdag hielp hij in het begin van de rit nog bergtruidrager Koen Bouwman, red.). Het is mijn eerste derde week ooit. Ik weet dat er donderdag nog een wat vlakkere rit volgt. Daar zou ik het eventueel weer kunnen proberen met een kopgroep. Ik klim nog goed, dus wie weet heb ik dan nog iets over.”

Aflopend contract bij Jumbo-Visma: ‘Ik houd alle opties open’

Eenkhoorn ontdekt zichzelf deze Giro als potentiële rittenkaper. De vraag is of dat in normalen doen kan bij Jumbo-Visma. Zo vertrokken de laatste jaren Antwan Tolhoek en Taco van der Hoorn om elders hun eigen ding te kunnen doen. De Genemuidenaar beschikt dit jaar over een aflopend contract, maar hij is niet bezig met een vertrek. “Ik heb het heel erg naar mijn zin bij de ploeg. Het is hier Nederlandstalig en Jumbo-Visma is een van de beste teams ter wereld. Het is gezellig en de omkadering is supergoed. Mijn contract loopt inderdaad af en er is op dit moment nog geen zekerheid. Ik houd daarom alle opties open.”

Hij zou graag blijven. “Tegen een team als Jumbo-Visma kun je niet makkelijk ‘nee’ zeggen. Ik ben de ploeg ook heel dankbaar dat ik hier de Giro mag rijden. Wat is dit mooi! Voor mij is het echt een stap in de goede richting. Niet alleen om mezelf te ontdekken, maar dat de ploeg nu ook weet wat het aan mij heeft in een grote ronde. Daar focus ik me nu op en hierna bekijk ik wel wat de toekomst brengt.” Maar eerst nog even een rondje aanvallen.