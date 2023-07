Pascal Eenkhoorn over opgave Caleb Ewan: “Misschien wel beter voor de sfeer”

Video

Pascal Eenkhoorn zag zijn kopman Caleb Ewan gisteren uitvallen in de veertiende Touretappe, wat tot enkele opvallende uitspraken van Lotto Dstny-CEO Stéphane Heulot leidde. Bij de renners van de ploeg is echter geen sprake van een bedrukte sfeer, vertelt de voormalige Nederlandse kampioen voor de microfoon van WielerFlits.

“Onder de renners is de sfeer hartstikke goed, misschien zelfs iets beter nu hij naar huis is. Ik heb nog nooit in zo’n situatie gezeten. Gisteren was het flink balen, maar de knop is omgedraaid. We zijn nog met zes Nederlandstalige jongens en hebben er nog veel zin in. Maxim Van Gils heeft laten zien dat hij in orde is, we willen er alles aan doen om hem te helpen. En de twee sprintkansen zijn nu mogelijkheden om het anders te proberen.”

Zelf kan Eenkhoorn etappe achttien en negentien naar Bourg-en-Bresse en Poligny misschien viseren. “Voor de sprint hebben we dan eerder Jasper De Buyst, die al zevende werd in de etappe die werd gewonnen door Mads Pedersen. Maar we kijken er vooral naar uit om met Frederik Frison, Florian Vermeersch, Victor Campenaerts en mezelf in de aanval te trekken. We willen het peloton proberen kraken, in plaats van zelf de jagende hond te zijn.”

Lees ook: CEO Lotto Dstny hard voor Ewan: “Als je op deze manier opgeeft, is wielrennen geen sport voor jou”

Eenkhoorn klinkt dan ook nog zeer gemotiveerd. “Het is een lastig weekend, maar ik voel me goed. Ik heb goede benen en heb er nog zin in. Gisteren was ik de eerste renner die niet mee zat in de vlucht. Dat was balen, maar we gaan het de komende dagen weer proberen.”